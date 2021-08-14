14 августа 2021 | Время чтения 2 мин

В сети оценили новость о том, что в параде по случаю Дня независимости Украины, который состоится в Киеве 24 августа, примут участие представители нескольких стран НАТО.

Мирослава Романенко, , 13:05 — REGNUM В параде по случаю Дня независимости, который состоится в Киеве 24 августа, примут участие представители нескольких стран НАТО, сообщает 13 августа ИА Красная Весна со ссылкой на Радио Прага. Уточняется, что в параде, кроме украинских военнослужащих, примут участие представители Чехии, Польши и Словакии. Последние два государства также планируют продемонстрировать свою военную технику.

Украина. Пёсик Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Новость оценили читатели «Шарий.net» на страницах издания в социальных сетях «ВКонтакте» и Facebook. Многие отметили, что тот факт, что в параде в честь дня независимости Украины будут участвовать представители других государств, воспринимается далеко не в пользу утверждений о «независимости» страны.

«А венгров не будет? А то сразу бы дружно и разместили войска на своих «отнятых» Сталиным территориях, чтоб два раза не ходить», — написала Татьяна.

«А венгры где? Это же часть их территории. Да и румыны где?» — также задался вопросом Александр С.

Встреча немецких офицеров в Киеве

«Ну тогда ещё надо австрияков позвать с венграми. И будет полная Австро-Венгрия», — добавил Андрей О.

«Французов с немцами не хватает», — написала Галина Щ.

«На День независимости маршируют иностранные войска! Парадокс! Про какую независимость идёт речь?» — задался вопросом Матвей Г.

«Ко Дню независимости? Военные чужих стран пройдут по главной улице страны маршем? Сразу напиши на карте Украины «продано…» — отреагировал Серёга С.

«Какая независимость, такие и парады», — добавил Andrii A.

«А что, американцев, британцев и прибалтийцев не будет? Это однозначно зрада (неудача, поражение. — М. Р.)!» — пишет Виктория К.

«Это чтобы публика увидела: «Весь мир с нами!» — отметил Сергей И.

«Как знаменательно! Ко Дню независимости маршируют по столице иностранные войска!» — добавил Серый Ч.

НАТО и Украина Gov.ua

«Отметить независимость (!) маршем иностранных солдат по своей столице — это сильно», — отреагировал Игорь Ш.

«В какой нормальной стране на параде в День независимости можно увидеть военных иностранцев? На Украине можно, но не в нормальной стране… Независимая от мозгов… мятежная провинция, а не страна…» — подытожил Alex E.

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Напомним, ранее украинский министр обороны Андрей Таран заявил, что Украина на торжествах в честь 30-летия независимости окончательно уйдет от советской системы организации военных парадов.