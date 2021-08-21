Заявление бывшего президента США Дональда Трампа о том, что переданные афганской армии «новейшие» американские боевые вертолёты теперь попадут в Россию и Китай и будут изучаться, вызвало реакцию среди интернет-пользователей. Граждане поделились своим мнением по этому поводу 21 августа в социальной сети Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM ВВС США Трамп

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«Так бородачи их не приняли, они летать-то толком не умеют, разве что бывшие афганские военные. Да и больно они нужны нам, разработки времён Вьетнама. Давно уже все они лежат в архивах», — считает Роман Г.

Многие пользователи пришли к выводу, что данные модели американских вертолётов не представляют совершенно никакого интереса ни для России, ни для Китая.

«Видно, Трампу не сказали, что эти вертолёты уже давно есть в Казахстане, союзнике России по ОДКБ. В Китае есть тоже. Да куда только их Штаты не поставляют, нет проблем их достать. Так что насчёт «теперь попадут» он несколько опоздал. Старенькие вертолёты-то», — указывает Igor E.

Некоторые комментаторы отмечают, что Трамп однозначно прав в своей критике действий американских военных, которые сбежали из Афганистана, оставив вооружение и военную технику своему врагу.

«Резонно. Уничтожение техники с тем, чтобы она не досталась противнику, — обычная практика. Трамп прав в своей критике действий американских военных. Это крупный косяк руководства США», — поделился своим мнением Кирилл Л.

Dvidshub.net Американцы в Афганистане

Часть людей считает, что США готовились именно к подобному побегу из Афганистана, поэтому оставленная военная техника входила в планы.

«А то он не знал, что это заранее продуманная заготовочка. Наверняка этот вариант развития событий прорабатывался ещё в его срок правления! Если не знал, значит, действительно президенты США только выполняют функцию театральной декорации», — отмечает Сергей Л.

Ряд пользователей указывает на то, что Трамп использует ситуацию со скандальным выводом американских войск из Афганистана себе на пользу.

«Трамп — профессиональный пиарщик. Теперь будет до смерти над Байденом издеваться. Такой повод позволит Трампу критиковать своего оппонента не один год», — пишет Иван Е.

Нашлись и те, кто убежден, что пока Афганистан переживает потрясения в США, политики делят власть и устраивают шоу.

«По итогу афганскую трагедию Соединённые Штаты обернули в фарс. Люди пускай страдают, а политики в Вашингтоне продолжат драться за президентское кресло», — написал Пётр О.

Напомним, 18 августа бывший президент США Дональд Трамп заявил в интервью телеканалу Fox News, что переданные афганской армии «новейшие» американские боевые вертолёты теперь попадут в Россию и Китай и будут изучаться.