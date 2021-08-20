На Украине ежегодно сокращается численность населения. Виной тому, по мнению экспертов, не столько низкая рождаемость, сколько высокая смертность трудоспособных граждан. А, по подсчетам ООН, к 2100 году население Украины сократится на 45%. Об этом сообщается в телеграм-канале «Украина Online».

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

«Неутешительным является и тот факт, что перепись населения в стране не проводилась с 2001 года. Тогда была проведена так называемая электронная перепись, которая показала цифру в 37 млн человек. Если же сейчас украинцев спросить, сколько нас есть, то никто не скажет точную цифру, самым популярным ответом будет около 40 млн. Цифру в более 41 млн человек называет Государственная служба статистики», — сообщают авторы украинского телеграм-канала.

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Демографическую ситуацию в стране оценили читатели телеграм-канала «Украина Online». Многие отметили, что немало украинских граждан выезжает на заработки и принимает иное гражданство. Иные отметили, что власти специально не проводят перепись населения, потому как его численность настолько снизилась за годы независимости, что можно прийти к выводу, что в стране геноцид.

«Закладывается подозрение, что всё из-за того, что работоспособные украинцы… [работают] по 16 часов за копейки», — отметил Vladimir.

Kharkivoda.gov.ua Строители в Харькове. Украина

«Ну так наши керманычи (руководители. — О. П.) 30 лет стараются, чтобы добиться такого результата», — добавила Елена Х.

«Если учитывать, что каждый 3−4 человек 18−25 лет уезжает в Польшу, Германию и т. п., то думаю, что к 2100 году тут останутся только те, кто сидит в Раде», — написал Виталий П.

«Вакцинами ещё больше добьют…» — считает Марина С.

«Сократится?.. Нас уже мало. И еще сократится?» — задалась вопросом Наташенька Т.

«Ну, у меня есть 50 знакомых, которые уже сменили гражданство на польское. А теперь можно представить, сколько в общем такое действие провернули», — пишет Alexander.

«Какой 41 млн??? Дай Бог, чтоб 35 млн набралось. С такими властями, боюсь что 2100 год наступит в 2025!» — отреагировала Алена.

«По потребляемому хлебу даже меньше 30 миллионов. Перепись не проводят по этой же причине, тогда такую потерю придется признать геноцидом своих над своими», — отметил Андрей.

«А зачем бить тревогу? Всё идёт по плану. Западу не нужна сильная, развитая Украина. Миллионов

Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

15 — им будет достаточно», — добавила «Мэри Поппинс».

«После вакцинации, конечно, сократится население и намного быстрее», — написал Александр.

«Ну это и в принципе во всем мире. Всем властям выгодно то, что население сокращается…» — добавил Мухаммад А.

«А кто ведёт статистику? Переписи давным-давно не было!» — не понимает Galina.

«Ничего удивительного, а уж если убрать население «оккупированных» территорий (речь о Крыме, ДНР и ЛНР. — О. П.) и всех, кто за границей работает, то смело можно говорить сумму в 20 миллионов украинцев, как бы оно печально ни звучало, а ведь перспективы у страны огромные… Хотя сейчас оно звучит как грёзы о лучшем», — пишет Ярослав.

«Власти боятся перепись проводить. Результаты могут шокировать», — отметил dalex.

«Ну что? При «скотах коммунистах» настолько… [«плохо»] жилось, что было 58 миллионов, и всего за 30 лет европейских ценностей осталось 27, и половина пенсионеров. Но всё так и должно быть. Правда. Партнеры врать не будут», — с сарказмом отреагировал один из читателей.

«30−32 млн. Это оптимистично», — написал о предполагаемой численности населения Украины Александр И.

«Проблем пересчёта населения нет. Сколько выдано паспортов + свидетельств о рождении детей, и всё население в одной картинке. Всё они знают…» — отметил Александр Е.

«Украинцев выживают с их территории, поэтому и перепись не делают, это уже ясно. А те, кто остались, большинство зарабатывают за границей», — подытожил Andrey.

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