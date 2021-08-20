Киев, , 10:27 — REGNUM При сохранении темпа убыли населения Украины, к 2030 году там останется всего около 20 млн жителей.

Украина Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«У нас будет настоящая демографическая «марсианская впадина»… Коэффициент «зависимости от старости», который рассчитывается как отношение людей, старше 65 лет, к численности возрастной группы в диапазоне 20−64 года, к 2050-му увеличится до 46,8% по сравнению с 27,9% в 2020 году. То есть численность людей старше 65 лет будет составлять почти половину показателя возрастной группы наиболее активной части населения с 20 до 64 лет», — пишет известный украинский экономист Алексей Кущ.

По его словам, сегодня население Украины составляет, по разным оценкам, от 34 до 37 млн человек, а уровень рождаемости за последние десять лет упал на 40%. Общие демографические потери за тот же период составили почти 2,3 млн. И они стремительно растут, достигнув в 2020 году более 300 тыс. в годовом измерении.

«С учетом существующей демографической, экономической и социальной динамики 2021 год без ложной паники можно назвать рубиконом национальной катастрофы, днем, «когда остановилась Украина»», — заявил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM ранее первый заместитель председателя «Боевого братства», депутат Госдумы от «Единой России» Дмитрий Саблин в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM отметил, что трагедия Украины в том, что алчные самовлюбленные политики принесли её в жертву своим интересам, сделав пешкой в чужой игре против России.

«Когда она свою роль сыграет, её отбросят, как афганцев с вылетающего из Кабула самолёта», — считает Саблин.

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