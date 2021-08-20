Материал украинского издания «Страна.ua», в котором один из наёмников из Украины заявил, что они выполняли в Афганистане самую тяжёлую работу, а для американцев они были людьми третьего сорт, стал поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё отношение 20 августа в социальной сети Facebook.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Пусковая установка

Следите за развитием событий в трансляции: «Захват Афганистана боевиками — все новости»

«Сейчас украинцы везде третий сорт. Предателям своей истории участи иной не светит. Россия всех согревала, а вы захотели быть иной цивилизацией. Пожинайте плоды», — обращается Тамара Т.

Многие пользователи пришли к выводу, что западные граждане всегда с пренебрежением относились к украинцам, поэтому не надо удивляться подобным взаимоотношениям между военными.

«А разве было иначе? То, с каким успехом украинцы разваливают свою страну, заставляет думать об этих людям совершенно конкретным образом. Индейцев покупали за бусы, здесь хватит и обещаний. В Афганистане за 20 лет тоже много чего обещали. Где Афганистан и где обещания?» — задаётся вопросом Natalja M.

Некоторые комментаторы отмечают, что украинцы сами виноваты в том, что Запад только и делает, что ставит представителей этой страны в унизительное положение.

«Отношение к украинским наёмникам самое что ни на есть справедливое, закономерное и вполне ожидаемое. Служебные собаки, которых эвакуировали, как людей, намного ближе по духу НАТО. Все, кто не в НАТО — в пролёте. Радует, что российскому посольству незачем эвакуироваться», — написал Дмитрий В.

(сс) U.S. Army. Spc. Tyler Meister Американский солдат и собака в Афганистане

Часть людей считает, что НАТО делает всё правильно, что ценит своих военных и посылает на самые опасные задания наёмников из других стран.

«А для альянса они и есть брак, который ничего не стоит. Так для чёрных дел украинцы, конечно, сгодятся, но никто им серьёзного дела из НАТО не доверит. Лучше уж своих поберечь», — пишет Вячеслав У.

Ряд пользователей указывает на то, что Украина не входит в крепкую европейскую семью и все заверения о том, что когда-то она якобы туда попадёт, на самом деле, разбиваются о фактическое отношение к гражданам этой страны.

«Ну, так это и есть место Украины в Европе. Как в театре: кто-то в партере, кто-то на галёрке, а кто-то и вовсе за дверями стоит», — отмечает Алексей Б.

Нашлись и те, кто убеждены, что США никогда не будут ценить таких союзников, как Афганистан или Украина.

(сс) Staff Sgt. Kylee Gardner Солдаты ВВС США садятся на самолёт C-17 на аэродроме Аль-Удэйд во время вывода войск из Афганистана

«Уже давно всем пора понять, что американцы всегда думают только о себе и заботятся только о своих интересах. Всех остальных они просто используют до поры до времени, пока они нужны. Потом за ненадобностью их просто сливают. Афганистан — яркий пример этому», — указывает Svetlana S.

Напомним, 19 августа украинское издание «Страна.ua» опубликовало материал, в котором один из наёмников из Украины заявил, что они выполняли в Афганистане самую тяжёлую работу, а для американцев они были людьми третьего сорта.