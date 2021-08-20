Заявление секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева о том, что Украина движется к распаду и её ждет ситуация, похожая на афганскую, вызвало реакцию среди интернет-пользователей. Граждане выразили свою точку зрения 19 августа в социальной сети «ВКонтакте».

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"Украинцы, падающие из американского транспортного самолёта, драпающего из Киева перед приходом российской армии. Картина маслом», — пишет Александр Б.

Многие пользователи пришли к выводу, что украинская элита действительно может оказаться в ситуации, подобной той, в которой оказались власти Афганистана перед побегом американских военных из страны.

«Так и будет. Донбасс вернёт контроль над всей Украиной и проведёт чистки, а затем уже будет референдум, где народ решит, вернуться в Россию или нет. Просто, в отличие от афганских радикалов, наши парни головы не режут, скорее, наоборот, излишне милосердны», — пишет Министр П.

Некоторые комментаторы отмечают, что экономические и социальные потрясения на Украине могут привести к тому, что на территории Европы появится свой Афганистан.

«С такой политикой властей Украины к своей стране она вполне может превратиться в зону отчуждения в будущем. Потерять столько производства и практически ничего толком не производить, а попасть в зависимость от чужих вливаний, которые рано или поздно кончатся, — это полная деградация. Но пока ещё ЕС и Штаты будут некоторое время их поддерживать, а потом, как только это закончится, просто наступит крах», — написал Антон Л.

ИА Красная Весна Ополчение ДНР

Часть людей считает, что Соединённые Штаты не уважают такие страны, как Афганистан и Украина, поэтому обязательно оставят с дырявым корытом в определённый момент.

«Избалованная в семье народов СССР Украина ломанулась к презирающим её чужакам. Теперь очевидно всем, как с такими шавками поступает руководство США: оно их отдаёт на съедение!» — указывает Александр Б.

Ряд пользователи указывают на то, что радикалы, которые только что взяли власть в Афганистане, уже порядка семи лет просиживают депутатские кресла на Украине.

«Проблема в том, что на Украине своего «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) нет, бежать не от кого. Местный «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) уже давно при власти», — считает Олег В.

Отдельные комментаторы отмечают, что Украина уже давно превратилась в оплот радикализма, который в некотором роде даже более опасный для цивилизованного мира, нежели нынешнее руководство в Кабуле.

(сс) Mykola Vasylechko Памятник Степану Бандере на Украине

«Нацики правят балом в Незалежной! Факельные шествия последователей фашистов-бандеровцев и правосеков (организация, деятельность которой запрещена в РФ), марши в вышиванках сторонников дивизии СС Галичина (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Из-за нациков в вышиванках даже перекрывают улицы! Проводы с почестями члена дивизии СС Галичина (организация, деятельность которой запрещена в РФ), где присутствуют военнослужащие президентского полка Незалежной, представители власти! Назвали школьную команду Гитлеровцы! Потом молодые нацики зигуют, выкладывают свастику из плитки на детской площадке, снова хотят вернуть звание героя Украины Бандере и Шухевичу! И ведь это всё реальные новости с территории Украины! Вот из-за таких в Незалежной и начался распад!» — поделился своим мнением Владимир Б.

Напомним, 19 августа секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил в интервью газете «Известия», что Украина движется к распаду и её ждет ситуация, похожая на афганскую.