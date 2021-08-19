Украинский журналист Айдер Муждабаев, который подозревается российскими правоохранительными органами в пропаганде терроризма, считает, что каноническая Украинская православная церковь «должна быть уничтожена». Об этом он заявил в ходе трансляции на своем YouTube-канале, сообщает издание Klymenko Time.

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Рассуждая о тридцатилетии украинской независимости, Муждабаев заявил, что Украина никогда не будет независимой «по-настоящему» до тех пор, пока каноническая Украинская православная Церковь не исчезнет из страны. По его мнению, Украине «нужно» принимать законы, которые сделают невозможным существование в стране «вражеской», по его мнению, церкви.

«Это церковь, которая промывает мозги просто людям… Поэтому уничтожение этой церкви, изгнание её с территории Украины — это дело безопасности государства», — сказал Муждабаев.

Заявление журналиста, разжигающее рознь, оценили читатели издания Klymenko Time на телеграм-канале и YouTube-канале издания. Люди отметили, что, вероятнее всего, журналист по вероисповедованию не христианин и не ему «указывать» православным. Иные отметили, что на призыв журналиста должны обратить внимание правоохранительные органы страны.

FHMRUSSIA Айдер Муждабаев

«Я так понимаю, что он мусульманин? Этично ли с его стороны вообще комментировать в таком ключе христианство? У нас же против мусульман никто ничего плохо не говорит», — написал Вячеслав.

«Много уже таких было Муждабаевых. 2000 лет уже пытаются [церковь] уничтожить», — отметил Игорь.

«Истинная церковь не в Москве, Киеве, Стамбуле, Риме, а у Бога. А за разжигание розни религиозной, национальной, давно уже пора наказывать, ведь есть статья за это», — пишет Максим П.

«Дожили, татарин указывает, какая православная церковь в Украине правильная», — добавил Aram A.

«Его забыли спросить, в какую церковь ходить и кому молиться», — отреагировала Ганна.

«Посадить за разжигание. Он давно уже напрашивается», — пишет Инна К.

«А он кто по вероисповеданию? Мусульманин? В чужой монастырь со своим уставом лезет», — отметила Tanzilya A.

«Оскорбил прихожан самой крупной церкви в Украине, думаете власть или правоохранительные органы отреагируют? Нет, всех всё устраивает», — добавил Юрий К.

«Слова этого разжигателя должен комментировать суд», — подытожила Татьяна Б.

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