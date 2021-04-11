Киев, , 13:02 — REGNUM Бывший заместитель начальника службы безопасности Украины (СБУ) генерал-лейтенант Александр Скипальский заявил, что все монастыри канонической Украинской Православной Церкви (УПЦ), которая находится в общении с Русской Православной Церковью (РПЦ), нужно «прочистить», так, как там по его мнению «находятся люди с поведением российских диверсантов».

Об этом бывший сотрудник украинской спецслужбы рассказал в эфире программы «Борковский & Валевская» на украинском телеканале «Эспрессо Запад».

«У нас очень мощная…"пятая колонна». Это те люди, которые все-таки видят себя в составе России… Мы должны прочистить все московские монастыри, откуда ежедневно поступает информация о пребывании там людей с поведением и психологией российских диверсантов. Работы много. В условиях угрозы, которая есть, помните, что наиболее опасный удар будет в спину… Поэтому так легкомысленно к этому относиться нельзя», — заявил он.

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Напомним, после государственного переворота на Украине (2014 год) в стране при попустительстве захвативших власть обострились нападки на каноническую Православную Церковь. Новая украинская власть также разрабатывает ряд законов, которые призваны ущемлять права верующих канонической УПЦ.

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