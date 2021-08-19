Президент Украины Владимир Зеленский планирует наградить канцлера Германии Ангелу Меркель «Орденом Свободы». Об этом сообщила 18 августа пресс-служба немецкого парламента.

Иван Шилов ИА REGNUM Ангела Меркель

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Новость в социальной сети Facebook обсудили читатели издания «Шарий.net». Также новость обсудили на странице украинского журналиста Ростислава Сукачева. Многие указали на незначительность (по их мнению) награды, которую Меркель предстоит получить от президента Украины.

«Если вы придёте в детский сад и дети вас обвешают орденами, вы же будете делать вид, что так ждали этой награды, улыбаясь в душе. Мне кажется и Меркель где-то так относится к этому «асисяю», — написала Елена К.

«Я думаю, что надо ей ещё гражданство дать и хрущевку, пускай старушка на пенсии поживет по-человечески», — смеется Aleksey A.

«Это всё равно, что дворник придёт вручать орден министру какому-нибудь за то, что министр уходит на пенсию», — добавил Max Z.

«Орден за «Северный поток»!» — отреагировал Сергей П.

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«Себя уже наградил орденом Мазепы», — пишет Олег Н.

«За отъём транзита?» — с сарказмом поинтересовался Владимир Б.

«Зеленский её награждает за героизм и последовательность в защите «Северного потока — 2» и выдающуюся роль в его запуске!» — написал Maxim V.

«Зеленскому тоже орден — орден Иуды», — отметил Алексей Д.

«Прикольно будет, если Меркель изменит свои планы и не приедет за наградой», — отреагировал Ruslan K.

«Как же они надоели с этими орденами. Было бы за что награждать…» — добавил Юрий Л.

«Именно эта личность призывала Януковича не применять силу к боевикам с оружием на Майдане. После трагических событий голову в песок зарыла. А мы живём с войной, с потерей тысяч людей и территорий. Думаю парочку памятников она тоже заслужила», — написал Паша П.

Gov.ua Президент Украины Владимир Зеленский и канцлер Германии Ангела Меркель

«22 августа немецкий канцлер встретится с президентом Украины и получит от него «Орден Свободы», который является высшим орденом заслуг в Украине. Полагаю, 20 августа президент РФ тоже вручит… [канцлеру] какой-то орден. Это было бы логично. Удивительная и легендарная личность. Ангела Меркель — гений XXI века», — подытожил украинский журналист Ростислав Сукачев.

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