19 августа 2021 | Время чтения 5 мин

В сети обсудили заявление украинского экономиста Юрия Атаманюка о том, что канцлер Германии Ангела Меркель обеспечила интересы немецкой стороны в вопросе поддержки строительства газопровода «Северный поток — 2» («СП-2»), забрав у «дурных украинцев» весь транзит газа.

Мирослава Романенко, , 16:51 — REGNUM Канцлер Германии Ангела Меркель обеспечила интересы немецкой стороны в вопросе поддержки строительства газопровода «Северный поток — 2» («СП-2»), забрав у «дурных украинцев» весь транзит газа. Такое мнение 19 августа выразил украинский экономист Юрий Атаманюк в эфире телеканала «Наш».

Газ Александр Горбаруков © ИА REGNUM

»Германия — молодцы, Меркель заслуживает самых лучших оценок со стороны немецкого народа. Она у дурных украинцев забрала весь транзит газа, на котором зарабатывала Украина пять миллиардов ежегодно, на Германию», — сказал он.

Также эксперт добавил, что теперь от Германии, ставшей основным газовым хабом Европы, будет зависеть энергетическая безопасность ЕС, и также этим Берлин обеспечил энергией свои предприятия и гарантировал рост немецкой промышленности. При этом Атаманюк уточнил, что украинская сторона от этого получила только несколько траншей под высокие проценты, отток рабочей силы и рухнувшую промышленность.

Читайте также: Киевский экономист обвинил Меркель в обмане Украины с Nord Stream 2

Заявление Атаманюка обсудили на YouTube-канале «Наш». Многие отметили, что во всём, на что указал эксперт, виновна политика, которую проводит украинская власть последние семь лет. Каждая власть, по мнению многих, кто оставил свои комментарии, должна заботиться о своей стране.

«Нормальные президенты работают на свою страну, а дураки или те, кто не видит себя в этой стране, работают на чужие страны», — написал Daurhan K.

Канцлер Германии Ангела Меркель President.gov.ua

«Сами помогли Германии стать хабом. А виновата Меркель», — пишет Александр Е.

«Это Украина сама себя по живому режет!!! А виновата Меркель?!! Класс!!!» — отреагировал Дима.

«Меркель — канцлер Германии, а не Украины. А вы продолжайте себе рассказывать о «стратегических партнерах», — добавил Алексей М.

«Может, вы сами себя… развели?» — задался вопросом Виталий П.

«В том, что вы лишились транзита газа, виноваты вы сами. Не надо было шантажировать и спекулировать трубой, вести надо было себя с умом», — отметила Людмила Щ.

«Наконец, смелый человек сказал так, как есть. Германия очень грамотно отжала транзит у Украины», — отреагировал Andrey K.

«Всё так и есть. Один вопрос: вы куда смотрели раньше? Ни один немец и тем более англосакс не будет убиваться по нищете в Украине!» — пишет amnik677.

«Меркель — прекрасный пример, как надо беспокоиться за благосостояние своего государства! А скачущее стадо само помогло России сделать такой выбор! Слава остаткам Украины!» — с сарказмом добавил Анатолий П.

Укладка газопровода «Северный поток — 2» © Nord Stream 2. Aксель Шмидт

«Народ, трудно удержаться от стёба после ваших кричало-прыгалок, вы старались. Ну да ладно. Ваш ближайший шанс попробовать всё изменить — осенью, а следующий не скоро. Выбирайте», — написал Андрей Н.

«Настойчиво пилили сук, на котором сидели, а теперь кто-то виноват! Забыли, как вас уговаривали, как хотели с вами работать, но вы же упёртые и самые «умные», а ещё очень самостийные и незалежные от здравого смысла! Попутного ветра!» — отреагировала Larisa N.

«Украина говорит о транзите, как о своей карманной собственности. Кто посмел лишить ее прибыли от транзита и возможности воровать газ?.. Кто посмел лишить Украину возможности шантажировать Россию транзитом? Как можно лишить страну халявы? Такое впечатление, что Украина не мыслит свое существование в отсутствие халявы. Не одной так другой. Не транзит так халявная компенсация, а лучше оплата русофобии. Везде идет поиск халявы. Даже любопытно, чем это закончится. Сопоставить с историей не берусь, не помню прецедентов…» — написала Нина.

«Меркель привезет подарок Зеле — кусочек ленточки, разрезанной при открытии «Северного потока». Это вместо компенсации», — иронизирует Татьяна Д.

«А ведь на самом деле Меркель красава! Втихаря договорилась с Путиным и сделала и европейцев, и США. Теперь Германия стала основным европейским транзитером газа. А Украина осталась с голым задом, даже стеклянных бус не дали, просто сказали: «Теперь вы сводные европейцы — радуйтесь!» — отметил Serg M.

«Если транспортная компания ворует, дерет непомерно, её меняют. На более современную», — отреагировал Сергей S.

«Когда же до них дойдёт, что сами своей неадекватной политикой про*рали транзитный статус, зато быстрее перейдете на биотопливо (на навоз)», — пишет Roma K.

Газоизмерительная станция «Суджа» на российско-украинской границе Gazprom.ru

«Ну что сказать? Бестолочи. И врагу не пожелаешь такой независимости», — отметил gembird Marco.

«Выгодопреобретателем украинской ГТС на Украине были или чиновники, или олигархи. Но только не страна и тем более не народ. А они на ТV кричат «это катастрофа стране». Мне кажется, это им пофиг. Катастрофа, в первую очередь, для олигархов и чиновников», — написал Сергей М.

«По мне, украинцы как-то неадекватно воспринимают транзит газа. Почему Германия должна зависеть в поставках газа от наглого посредника и страдать от газовых войн? Да и труба украинская уже изношена в хлам. И так Меркель заставила Россию подписать не нужный ей договор на 5 лет по тройной цене. Пора уже украинцам успокоиться и готовиться к остановке транзита», — добавил Аркадий Х.

«Меркель положила промышленность Украины? А может, нужно в зеркало посмотреть? А тут можно вспомнить слова Байдена по Афганистану… Почему Германия должна биться за Украину, если сама Украина этого не делает???» — спросила Татьяна С.

«Кто вас грабил? Вы тупо всё раздали, чтоб понравиться!!! А теперь скулит, как побитая собака, что остались с голой *опой и понравиться не получилось», — подытожил Илья W.

Читайте также: «Зачем это теперь России?» — на Украине обсуждают консорциум на базе ГТС