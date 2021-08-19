Президенты США и Украины Джозеф Байден и Владимир Зеленский встретятся не 30-го, а 31 августа, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Глава внешнеполитического ведомства Украины отметил, что на визит Зеленского в США не повлияла ситуация в Афганистане. Кроме того, он отметил, что визит пройдёт в расширенном формате. Помимо встречи с Байденом, Зеленский посетит штат Калифорния.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Пёсик

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Новость обсудили читатели телеграм-каналов «Бородатая Бабушка», «Инсайдер UA», «Украина Online» и Klymenko Time, а также на YouTube-канале «Наш». Многие отметили, что сейчас американскому лидеру в связи событиями в Афганистане, вероятно, все же не до Украины. Иные указали на то, что перенос даты встречи лидеров США и Украины является унизительным для Украины.

«К черту подробности! Год какой?!» — с сарказмом поинтересовался Igor I.

«Какая разница, когда ему дадут лизнуть ботинок?» — пишет Андрей.

«В общем, после дождичка в четверг, как говорится», — иронизирует Евгения.

«Скоро перенесут еще раз на 31 февраля… такой позорняк…» — отреагировала Ирина Л.

Джо Байден

«А там и на 10 сентября перенесут. Это позор», — добавил Олег К.

«31 [августа] тоже лето. Всекак договаривались», — отметил Alex N.

«Гастроли этого клоуна, походу, вообще отменить могут!» — добавил Андрей S.

«Приходите завтра. Это уровень, конечно. С Путиным на встречу аж сам летит. А тут что за отношения? Это же президент страны, а то раз — сдвинули… совсем, что ли? О таких вещах договариваются заранее», — отреагировал Андрей В.

«Уверен, что перенесли по инициативе Зеленского. Не иначе. Вот блин, унижают Украину, как только могут», — с сарказмом написал Андрей С.

«Мне кажется, этой встречи вообще не будет в связи с событиями в Афганистане. Не до Зеленского сейчас Байдену», — отметила Nataliya K.

«Штаты уже так себе крыша, как показал Афган», — отреагировал Max.

«Встречу такого «высокого» уровня можно и перенести», — пишет R Ro.

«И это только начало переносов встреч», — добавил Графинюшка Арнольд.

President.gov.ua Владимир Зеленский

«Говорить с Зе не о чем, все уже давно сказано. Встречу переносят в надежде, что сам ехать откажется…» — написала Marina N.

«Надо было перенести на 32 серпня (августа. — М. Р.)», — подытожила Людмила П.

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