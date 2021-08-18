18 августа 2021 | Время чтения 3 мин

В украинских социальных сетях обсудили результаты одного из последних социологических опросов, по результатам которого 48% украинцев негативно воспримут намерение нынешнего президента страны Владимира Зеленского баллотироваться на второй срок.

Оксана Переможенко, , 17:12 — REGNUM 48% украинцев негативно воспримут намерение нынешнего президента страны Владимира Зеленского баллотироваться на второй срок. Соответствующие результаты соцопроса представлены 17 августа экспертами Центра им. Разумкова. Согласно полученным результатам, лишь 21,9% заявили, что отнеслись бы к этому положительно. Кроме того, для 18,5% респондентов это безразлично, а 11,6% затруднились с ответом.

Пiдозра Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Данные социологического опроса обсудили на странице депутата Рады Антона Полякова в социальной сети Facebook. Многие не понимают, кто те 21%, кто за то, чтоб Зеленский выдвигал свою кандидатуру на должность президента Украины повторно. Иные указали на то, что они даже против того, чтоб Зеленский «досидел» и первый президентский срок. Были и те, кто считает, что «второй срок» Зеленского может быть лишь «первым тюремным».

«Поздравляю, Владимир Александрович, став на путь Порошенко, вы имеете все шансы набрать на второй срок даже меньше, чем Петр Порошенко», — написал Поляков.

«Не представляю, откуда эти 21% взялись. Среди моих знакомых нет ни одного человека, кто согласен эту глупость второй раз повторить», — отметила Татьяна Г.

Владимир Зеленский President.gov.ua

«Какой второй срок? Нет! Ни один из предшественников так не издевался над своим народом. Всё отменили (вероятно, речь о льготах. — О. П.), повышение цен на продукты, коммуналку… Зёма, иди в «квартал» («95 квартал». — О. П.) и весели себя. Мы уже так повеселились, смеёмся каждый день и думаем, как выжить завтра. И заработать ребенку покушать. Позор вам и вашей Зе-команде…» — отреагировала Лана С.

«Моё мнение, больше половины населения будет против второго срока пребывания на посту президента Зеленского! Он не просто разочаровал народ, он уже бесит своими выходками, видосиками, дебильными законопроектами… Вместо того, чтобы упрощать жизнь народу, они усложняют и делают невозможную жизнь народу!!!» — добавил Вадим С.

«Второй срок на зоне!» — отреагировал Виктор В.

«Его уже бы поменять, ведь натворит ещё очень много вреда для украинцев. А за второй срок не может быть и речи», — написала Наталья П.

«Половина? Странно, я думал, что против уже процентов 80!» — отметил Андрей К.

«И это при том, что всё, что делает Зеленский, — это только пытается удержать рейтинг, на все остальное ему плевать», — считает Артем Т.

«Откуда вообще у него всё еще эти 20 процентов??? Кто все эти люди?» — не понимает Гена Л.

«Я уверена, что не 48%, а 98% против!!! Это же человек, который не держит слова, — сам дал, сам взял!!! Как можно ему доверять, тем более сам заявил, что идет на один срок! Его политика во всем антинародная, антиукраинская! Он убивает людей и Украину! А как он любит власть и себя любимого! Позор такому президенту, а кто за него голосует, это просто самоубийцы или неадекватные люди! Хуже, чем сейчас, еще не было никогда!!!» — отреагировала Olena Ivanova.

«Против, конечно, против. Это кошмар во всех направлениях развития страны. Это дорога в никуда», — добавила Нина Ж.

«На первом [сроке] бы выжить…» — пишет Григорий Г.

Владимир Зеленский President.gov.ua

«Горбачев развалил СССР одним махом, так и Зеленский угробил Украину. Наверное, уже хватит…» — отметила Таня Ю.

«Какая половина? Он уже со своей брехней всех достал. Вова, уходи!!! Только пенсию ему дать минималку. Хотя он ее не заслужил. Дармоед!!!» — подытожил Виктор Б.

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Напомним, по результатам социологического опроса, который проводился на Украине в июне 2021 года, 54,5% жителей Украины не поддержали гипотетический поход президента Украины Владимира Зеленского на второй срок, 37% — поддержали.

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