Киргизия, 16 февраля, 2007, 09:31 — ИА Регнум. 97,8 % населенных пунктов Киргизии расположены в районах с сейсмичностью 8-9 баллов. Об этом 15 февраля сообщил директор Государственного агентства по архитектуре и строительству Ишенбай Кадырбеков в ходе встречи с премьер-министром Азимом Исабековым , передает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу правительства. "На территории Республики вероятны землетрясения интенсивностью 8, 9 и более 9 баллов", - подчеркнул глава госагентства.

Ишенбай Кадырбеков сообщил о том, что специалистами госангентства выявлено строительство 40 жилых каркасных домов выше 7 этажей, а это - нарушение существующих норм сейсмобезопасности строительства. "Их сейсмостойкость вызывает сомнения, нами направлены письма с предписаниями в строительные организации, но они игнорируются", - отметил директор агентства.

Премьер-министр поддержал Ишенбая Кадырбекова: "Без учета сейсмостойкости строительство в Республике необходимо запретить".