Пентагон опубликовал в Twitter первые фотографии американских военных в Кабуле, помогающих эвакуировать граждан США и союзников на фоне возникшего хаоса. Однако, судя по фотографиям, ни хаоса, ни выстрелов, ни тысяч кричащих и плачущих афганцев в аэропорту нет. Поразительно, что США не постеснялись опубликовать в интернете настолько постановочные кадры, которые можно вешать на занятиях по медитации, чтобы концентрироваться на видах умиротворенных лиц военных на фоне заката.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выход. Армия США. Афганистан

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На фотографиях, размещенных на странице министерства обороны в Twitter, видно, как американские солдаты собирают вещи для полета в международный аэропорт имени Хамида Карзая, а затем помогают проверять документы американцев и афганцев.

«Морские пехотинцы из @24thMEUMarines раздают воду и обрабатывают документы гражданских лиц во время эвакуации в международном аэропорту имени Хамида Карзая в Кабуле, Афганистан, — гласит подпись к одной из фотографий. — Департамент тесно сотрудничает с @StateDept и партнерами и союзниками для обработки документов гражданских лиц, имеющих право на эвакуацию».

Пока Пентагон рассылает по сети радужные фотографии, военное руководство США предупредило президента США Джо Байдена, что будет «непросто» уложиться в срок и вывести войска к 31 августа из Афганистана, поскольку тысячи солдат продолжают прибывать в страну, чтобы помочь в эвакуации американским гражданам и афганским союзникам.

Американские интернет-пользователи обсудили фотографии и политику президента под соответствующими публикациями Пентагона.

«Эти морские пехотинцы США должны убедиться, что они берут с собой еду и воду. Я не думаю, что магазины для них открыты за пределами аэропорта. Я думаю, что еда/вода для всех может быть проблемой. Мне нужно увидеть, как самолет перевозит канистры, пожалуйста», — просит@PrayerIsAction.

«Возвращайтесь домой целыми и невредимыми, ребята! У вас есть огромная военная семья, которая молится и ждет вашего благополучного возвращения домой. С любовью, вся семья», — пишет @PeggySt12075694.

«Как вы можете признать и допустить правительство талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ)? Это делают США? Да ладно! Это похоже на грустную шутку», — считает @mrmister001.

«Нападите на талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), как только все вернутся в свои страны», — предлагает @sallugaga1.

«Еще больше морпехов на подходе, чтобы помочь с эвакуацией. Кто-нибудь видит в этом иронию? То есть мы сейчас отправляем войска обратно в Афганистан, чтобы помочь с эвакуацией? А ведь администрация Байдена уверяла нас, что они всё предусмотрели», — напоминает jmharl.

«Я в ступоре. Это так нелепо», — отмечает celeste474.

(сс) The U.S. Army Солдаты ВС США

«Синхронная системная деменция», — комментирует sicsempertyranus.

«Прямо здесь, в Америке, идет война. Между левыми и правыми. Преступники захватывают наши города. Болезни проникают через южную границу. Вакцины и маски. Трансгендеры смешиваются в раздевалках. Инфляция зашкаливает. И все новостные каналы говорят о пустыне на другом конце света. Это безумие», — возмущается pagana.

«То, что команда национальной безопасности Байдена не была уволена, является пародией! Никто не понес ответственности, особенно Салливан и Милли! Почему демократы никогда не привлекаются к ответственности?!» — не понимает bigmike535.

«Отличные рекламные снимки. Образы спокойствия и контроля не соответствуют реальности террора и хаоса», — подмечает tc2.

«Как ветеран Почетного караула Америки… 82-й воздушно-десантной дивизии… Я молюсь, чтобы все вы, братья и сестры, оставались в безопасности», — пишет tigerbythetale.

«Мы можем кричать сколько угодно, но сейчас в Афганистане правит «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Они говорят всему миру, что женщины будут иметь права в соответствии с законами шариата. У них были эти права до того, как мы ступили туда, и женщины страдали из-за этих законов. Теперь мы уходим, и снова женщины будут страдать», — переживает danbol.

«Все эти пропагандистские фотографии показывают спокойных и не спешащих военных, помогающих в эвакуации 10 тыс. американцев, застрявших там», — замечает Retrotubergoober.

«Конечно, возвращайтесь назад, чтобы вас застрелили бандиты на родине. Это храбрые военные. Если бы только у них была администрация, которая не была бы столь некомпетентной», — желает democrats+virus+power=destruction.

«Молитвы и честь им, вынужденным служить в этом месиве! Пусть все пройдет хорошо, и да хранит вас Бог от вашего главнокомандующего», — комментирует AZbitesBack.

«Где европейские войска? Многие страны надеются, что только вооруженные силы США будут разрешать конфликты. Чтобы добиться изменений в мире, армии свободных стран должны участвовать и заявить о себе», — считает @ArturoIdarraga.

The U.S. Army ВС США в Афганистане

«Итак… Байден посылает войска, чтобы помочь решить проблему, которую Байден создал, выведя войска. И при этом он ставит себе в заслугу, что решил что-то. Либеральные рассуждения подобны тому, как собака гоняется за собственным хвостом», — сравнивает 2MakeSense.

«Я вижу чрезвычайно мало афроамериканцев на фотографии…» —замечает psalm9:17 968.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 августа в Афганистане в аэропорту Кабула погибли несколько человек после того, как американские военные открыли огонь по гражданам Афганистана в воздушной гавани.

Напомним, ранее агентство France-Presse со ссылкой на очевидца сообщило, что военнослужащие вооружённых сил США открыли предупредительный огонь в аэропорту Кабула после того, как толпа людей прорвалась на взлётно-посадочную полосу. По его словам, он видел, как в давке «одну девушку раздавили и убили».

По данным телеканала Аl-Jazeera, в аэропорту Кабула царит хаос из-за интенсивности полётов вертолётов, на борту которых находятся сотрудники дипломатических миссий.