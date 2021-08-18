Британский парламент был созван на чрезвычайное заседание для обсуждения ситуации в Афганистане.

Иван Шилов ИА REGNUM Великобритания

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Открыл заседание премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. В своей речи он заявил, что соединенное королевство осуждает политический режим Талибана (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Премьер-министр почтил память британских солдат, погибших в военных действиях в Афганистане. По словам Джонсона, «жертвы в Афганистане жгут наше национальное сознание», около 150 тысяч британцев, включая членов парламента, участвовали там в военных действиях.

Пользователи отметили, что не только министры и члены парламента служили в Афганистане, но и принц Гарри.

«Знаете, какой выдающий британец служил в Афганистане? Принц Гарри», — напомнила @YaGirlJ26.

Некоторые пользователи сожалеют о всех смертях, но считают, что все бойцы умерли не просто так, они дали возможность афганцам хоть какое-то время жить и развиваться.

«Те, кто служили, должны гордиться тем, что за то время многим женщинам дали доступ к образованию, и, наверное, тысячи людей были спасены от казни и насилия», — считает @JackPollardUK.

(сс) Office of the Governor-General Принц Гарри

Не все комментаторы поддержали премьера, некоторые из них считают, что он не знает, о чём говорит, потому что сам не служил.

«Даже не пытайтесь сравнять себя с нашими военнослужащими, которые там сражались. Пока вы сидели в дорогих отелях, их убивали в пустыне», — написал @DALG69.

В комментариях не все поняли, о каких именно «жертвах» говорил Джонсон.

«Вы думаете, он имеет в виду жертвы британских молодых жизней, или превращение страны во всесожжение?» — спросил @OliajiMeher.

Член парламента от Консервативной партии Тобиас Эллвуд заявил: «Репутация Запада по поддержке демократии во всём мире пострадала. Много чего мы должны понять из того, что произошло за эти 20 лет». В связи с этим политик предложил организацию независимого расследования ведения действий в Афганистане.

Борис Джонсон выступил против него: «Был подробные оборонный доклад об афганской миссии после того, как она завершилась в 2014 году. И мне кажется, что на ключевые вопросы там ответили».

(сс) skeeze Вооруженные силы Великобритании

После отказа премьер-министра от расследования, в комментариях написали, что всё заседание бессмысленно. В итоге ответственность за происходящее в Афганистане никто на себя не возьмет.

«Я не знаю, будет ли ситуация там еще ужаснее, но переливание воды членами парламента кажется странно бесполезным», — считает @pan1.

«Абсолютно. Но это позволяет им важно говорить и идеализировать ситуацию, которая никогда не была устойчивой в долгосрочной перспективе. Занятие иностранного государства с фундаментально другой культурой и религией в попытке приостановить внутренний терроризм. США и Великобритания занимали Афганистан так долго и внедряли фундаментальные изменения в его долгую и историчную культуру (часто противоречащую религии), потому что они верят, что западная культура предпочтительнее. Они должны взять всю ответственность за сегодняшнюю ситуацию в стране», — прокомментировал @richard_suk.

«Они просто оправдания сейчас придумывают», — считает @curiocat13.

«Чистый театр, и об этом знают все, судьба Среднего Востока полностью в руках России и Китая сейчас», — считает @ILL_INSIGHT.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Театральные маски

Ряд пользователей отметили, что расследование действительно необходимо, важно понять, из-за кого афганцы потеряли страну.

«В соответствии с докладами, миллиарды, военное оборудование стоимостью в миллиарды долларов, было оставлено в руках террористов! Правительство само себе яму вырыло! Это фиаско завершает знак эндемичного «политического выгорания»!» — написала @GeorginaMcDoug4.

Часть пользователей не поняла, зачем нужно расследование, если и так всё понятно — виноваты Штаты.

«Какая будет цель у расследования? Мы ничего не могли сделать, потому что США приняли решение саботировать афганскую армию и уйти», — прокомментировал @Poty20211.

«Мы будем осуждать этот режим на основании тех выборов, которые делаются, на основании дел, а не слов, на основании отношения к терроризму, преступности, наркотикам. Защита прав человека останется высшим приоритетом, и мы будем использовать каждый доступный политический и дипломатический способ, чтобы обеспечить сохранение этих прав человека важнейшими в международной повестке», — заявил Борис Джонсон.

Британцы к заявлению серьезно не отнеслись. Большинство комментаторов написали, что «режим» и политиков внутри страны необходимо осуждать по тем же критериям.

«Я надеюсь, люди будут осуждать Джонсона и за слова, и за действия!» — прокомментировал @YolandeSoen.

UK Parliament. Jessica Taylor. Stephen Pike Борис Джонсон в парламенте Великобритании.

«Да, Борис, мы тебя по тем же критериям судить будем», — написал @DakinJohn.

«Он о сегодняшнем режиме в Великобритании?» — спросил @simon_stockdale.

«Как насчёт наших прав человека?» — поинтересовался @2plus3times5.

«Если бы только политики судили себя по своим поступкам, а не словам», — сожалеет @Azrael94209327.

«Если только ты подданный Великобритании, тогда права человека не важны», — отметила @KristajKrista.

«Сказал человек, арендующий правительство, активно подрывающее права человека в Великобритании», — считает @TheRealElwynD.

Часть пользователей считают неправильным осуждать режим в стране с совершенно другой правовой системой, тем более туда не стоило отправлять своих военных.

«Почему мы говорим о правах человека в стране с законами шариата! Мы пытаемся осуждать их права по своим стандартам. Не говорю, что они не важны», — написал @Nigelgoat.

«Если цель защитить права человека, почему бы не начать там, где с ситуация с ними хуже всего. Северная Корея. Слишком сложно, правда? Проще отправить молодых парней 20 лет красить песок в красный цвет, а потом лить всякую чушь», — прокомментировал @TheDoubtingT.