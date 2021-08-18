Новосибирск, 20 августа, 2021, 06:40 — ИА Регнум. В Новосибирской области, по данным на 1 августа 2021 года, общая суммазадолженностипо заработной плате заиюль сократилась на44,6% исоставила25,9 млн рублей. Об этом сообщает Новосибирскстат.

Иван Шилов ИА REGNUM Зарплата

«Из них 17,8 млн рублей — это невыплаченная заработная плата работникам, уволенным из организаций в 2020 году и ранее, — уточняет региональный орган статистики. — Своевременно не получили заработную плату 420 человек. В среднем на одного работника приходилось 61,7 тыс. рублей невыплаченной заработной платы».

Наибольший объём задолженностизафиксирован в следующих организациях: «Посевнинский заводспецтехники», «Опытный завод», «Феникс-88», «КомпанияХолидей Производство», «Байкальская строительная компания», МУП«Водолей» Мошковскогорайона. На их долюприходится88,2% общей суммы задолженности.