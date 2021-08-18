* талибы — запрещённая в России организация

Заявление представителя движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Забихуллы Муджахида о том, что Афганистан перестанет производить наркотики, вызвало обсуждение среди интернет-пользователей. Граждане выразили свою точку зрения 18 августа в социальной сети Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Афганистан

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«Если они это сделают, то мир им будет очень благодарен! Россия после войны в Чечне вложила средства в развитие республики и получила настоящего друга! Это проявление мудрой дипломатии! Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) внесут что-то новое, если не будут торговать наркотиками», — считает Светлана Р.

Многие пользователи пришли к выводу, что те планы, о которых заявляют представители афганских радикалов, выглядят не такими уж ужасными, в отличие от той печальной действительности, которую Афганистану устроили США.

«В удивительное время живём. Исламские радикалы захватывают страну и наводят в ней порядок, а мировой гегемон уносит свои ноги, поджав хвост, оставив после себя нищую, ограбленную и наркотизированную страну», — написал Евгений Ч.

66.мвд.рф Наркотики

Некоторые комментаторы отмечают, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) вряд ли пойдут на такой радикальный шаг, как полный отказ от производства наркотиков, потому что благодаря такого грязному бизнесу им удавалось зарабатывать достаточное количество финансовых средств для своего существования.

«Слабо верится. Если верить данным СМИ, то 30% бюджета этой террористической организации составляет как раз-таки продажа наркотиков», — отмечает Ирина М.

Часть людей считает, что жителям Афганистана будет крайне тяжело перестроиться с производства наркотиков на другие сферы деятельности.

«А что они будут производить? Лекарства? Вакцину от вируса? Там уже целые династии из поколения в поколение занимаются «любимым делом» и больше ничего не умеют. И тут вдруг решили прекратить», — пишет Jurij O.

Ряд пользователей указывает на то, что экономика Афганистана без производства наркотиков может попросту рухнуть, потому что помимо наркотических плантаций в этой стране мало что вообще существует.

«Разве есть альтернатива наркотикам для Афганистана в области сельского хозяйства? Наркотики для афганцев, как нефть и газ для России!» — пишет Владимир В.

Министерство обороны США Века Дур, крупнейшее известное месторождение золота в Афганистане, провинция Бадахшан

Нашлись и те, кто считает, что представители афганских радикалов всячески пытаются выставиться себя в выгодном свете перед глазами всего мира, поэтому они могут прибегать к исключительно популистским заявлениям, которые не найдут своей реализации.

«И наркоторговлю прекратят, и женщин забивать камнями будут только по решению суда. Внезапно для всего мира талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пытаются выставить себя «адекватными», «позитивными» и «договороспособными», — указывает Марина Н.

Напомним, 17 августа представитель движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Забихулла Муджахид заявил на пресс-конференции, что Афганистан перестанет производить наркотики.