В Одессе к 30-й годовщине независимости Украины будет завершена скульптура в виде трезубца, сваренного из металлолома. Высота трезубца превысит четыре метра, он сварен из различных металлических деталей. В центре скульптуры расположено отверстие в форме сердца.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Варвары

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Творческое достижение, посвященное тридцатилетию украинской независимости, оценили в социальной сети Facebook на странице депутата Рады Вадима Рабиновича, а также на странице издания «Шарий.net». Многие отреагировали на новость с сарказмом и с горечью за то, во что превратилась нынешняя Украина.

«Ну это лично его творчество, пусть что хочет, то и ваяет! Когда это на государственном уровне, за деньги налогоплательщиков, вот тогда это шизофрения!» — написала Светлана Т.

«Довольно символично. Ржавый металлолом — это то, во что превратили экономику Украины за период независимости», — добавил Андрей Ж.

«Это строительство производится из остатков некогда значимых машиностроительных предприятий. Грустно все это», — добавил Сергей М.

«Символизирует страну, которую сдали на металлолом», — отреагировал Сергей К.

«Достижением было то, с чего ты построил, а это бутафория», — отметил Иван К.

«А что-нибудь полезное не пробовали создать?» — поинтересовалась Евгения Ж.

Скриншот facebook Вадим Рабинович Трезубец из металлолома

«Не, несерьезно… Надо было выше брать, метров десять было бы самое то», — иронизирует Дмитрий М.

«Не учел, бедняга, что есть и более доступное сырье, из которого лепят даже пули…» — не без иронии добавил Александр О.

«Я бы не был столь критичным. Спрос рождает предложение. Это только истинный мастер своего дела может быть уверен, что в результате его труда, если и не сейчас, то в скором будущем найдётся ценитель его таланта. Посему и возникают разного рода перформансы, обусловленные только текущими тенденциями моды. А строить действительно уже давно пора!» — отметил Слава Н.

«Главное, из металлолома! Какой герб, такая и страна…» — пишет Евгений Ф.

«Ну, а чо? Ведь самый-самый! Это уже становится фишкой на государственном уровне — делать «самый большой», но обидно, что это не самый крутой самолёт, крейсер, турбина, завод по производству… самые большие зарплаты у рабочего люда!» — отметила Наталья Н.

«Незачет! Маленький какой-то тризуб. Надо, шоб из космоса видно было…» — смеется Ostap I.

«Из металлолома — как символ уничтоженной за 30 лет промышленности», — добавил Андрей П.

«Это памятник для Галичины, а не для города-героя Одессы», — отреагировал Aleks T.

«Я думал, что дно уже пробито… А оказывается, нам ещё пробивать и пробивать…» — пишет Игорь К.

«Раньше пионеры собирали металлолом, чтоб переплавить и сделать: новый станок, трактор, комбайн, корабль и т. д. А сейчас — тризуб. Вот где мощь!» — не без сарказма отреагировала Людмила Ц.

Александр Кульчицкий ИА Красная Весна 6 Металлолом

«Вот интересно: в какой-то другой, претендующей на звание «цивилизованной» стране занимаются такой… [ерундой]?! Вы бы приурочили лучше реальный рост экономики процентов на 15, допустим! Или, например, ростом ВВП на душу населения до уровня любой из скандинавских стран! Вот это повод гордиться был бы!» — отметил Михаил Г.

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«И главное, это то, что они не понимают того, что со стороны вся эта колхозная гигантомания выглядит жалко и убого», — написал Jurij O.

«Из остатков более развитой цивилизации», — отреагировал Иван П.

«Когда мы уже построим самый большой завод, пароход, космический корабль?» — поинтересовалась Светлана Т.

«Самый большой символ в Николаеве стоит — ржавая, никому не нужная, когда-то величественная «Украина» (ракетный крейсер — О .П.)», — пишет Владимир Ш.

«Чего-чего, а металлолома на Украине теперь хватает! Все предприятия, которые построили при «коммунистах-сатрапах», за 30 лет незалежности позакрывались, самая популярная профессия стала охранник и разносчик пиццы», — добавил Александр К.

«А из ГТС какой тризуб-то будет… из космоса увидят!!!» — с сарказмом отреагировал Роман Викторович.

«Лучше бы промышленные гиганты вернули на «рельсы»: Никопольский ЮТЗ, НЗФ и т. д. Но в этом вся украинственность нынешних «патриотов». Практически из го*на сделать герб — это мощно», — добавила Анна К.

«Это всё, чего мы достигли за тридцать лет. Печально», — отреагировала Роза У.

President.gov.ua Патриоты

«Символично…герб из металлолома… того, что рассыпалось после СССР», — пишет Станислав С.

«Когда читаю такие новости, меня всегда переполняет чувство «гордости» за своё государство и чувство горечи, жалости по отношению к моей стране. Какие же идиоты у власти в такой прекрасной стране», — написала Анна Ш.

«Создавать больше нечего…» — подытожил Дмитрий Т.

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