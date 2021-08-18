18 августа 2021 | Время чтения 2 мин

В украинских социальных сетях обсудили новость о том, что президент Украины Владимир Зеленский попросил председателя Верховной рады Дмитрия Размукова созвать внеочередное заседание парламента для принятия законопроекта «О большом государственном гербе Украины».

Мирослава Романенко, , 17:11 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский попросил председателя Верховной рады Дмитрия Размукова созвать внеочередное заседание парламента для принятия законопроекта «О большом государственном гербе Украины».

Трансформация Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Прошу созвать внеочередную сессию Верховной рады Украины, в повестку дня которой включить вопрос о проекте закона Украины «О большом государственном гербе Украины», — говорится в письме Зеленского.

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Новость обсудили на YouTube-каналах «Факты ICTV» и Klymenko Time. Многие отметили, что в первую очередь нужно было рассмотреть вопрос эвакуации граждан Украины из Афганистана. Иные также указали, что в стране масса проблем социально-экономического характера, которые стоило бы для начала решить, а потом рассматривать проект закона о большом гербе.

«Украина без нормального правительства уже сколько существует, без великого герба проживем», — написал Александр К.

«Вот оно в чем причина наших проблем? В стране герба нет. А я-то думала…» — отреагировала Оксана Oдесса.

«Наш президент делает абсолютно всё, чтобы ничего не делать», — добавил Freedom Is true.

Президент Украины Владимир Зеленский President.gov.ua

«Наконец-то!!! Вот оно, решение всех проблем!!! С гербом как заживём!» — с сарказмом отметила Вита Витаминка.

«Он решает вопрос большого герба, а не вытаскивает военных из Афганистана. Нет слов…» — добавила Klimentina S.

«Вот вам и большой национальный… герб на крышку!» — пишет Lyudmyla Z.

«По ходу большой герб будет звёздно-полосатым», — иронизирует Alexandr P.

«Афганистан «обсудили», теперь герб Украины. Сейчас это важно и необходимо», — не без сарказма отреагировала Наталья С.

«Грабли на большом гербе и портрет Байдена», — пишет один из читателей.

«Никакой герб не сравнится с гербом Советского Союза», — добавил Wasilyi W.

«Это комплекс гигантомании от мелкого правителя», — шутит Дмитрий М.

Тризуб установленный на флагшток в Киеве Kyivcity.gov.ua

«А большие тарифы и маленькую пенсию не хотите обсудить?» — поинтересовалась Надежда П.

«Вилы есть, теперь нужно большие грабли утвердить», — добавил ozzornick.

«У Зе присутствует мания величия. Чем меньше рост, тем больше амбиций. Вот нам для полного счастья осталось водрузить большой герб и все сразу наладится. Люди получат работу, здравоохранение будет на высоте, подымутся зарплаты и пенсии, закончится война», — подытожила Елена Т.

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