Информация о том, что большинство телеканалов в Афганистане перешло на трансляцию чтения Корана или новостей о действиях движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), вызвала дискуссию среди пользователей интернета. Граждане оставили свои комментарии 18 августа в социальной сети Facebook.

Дарья Антонова ИА REGNUM Намаз

Следите за развитием событий в трансляции: «Захват Афганистана боевиками — все новости»

«Будут жить по законам шариата, конец просвещению. Для всего мира талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — это боевики!» — указывает Сара И.

Многие пользователи пришли к выводу, что после подобных изменений на афганском телевидении страна может оказаться полностью потерянной для всего цивилизованного мира. Другие же, наоборот, убеждены, что ничего страшного в этом нет.

«А что, собственно, произошло? Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяли власть в стране? В своей стране, заметим. Устанавливают законы ислама? Так ведь ислам их историческая религия! Во Франции в далёкие времена католики резали гугенотов. И что? Франция перестала быть рукопожатным государством? Нисколько! Она цветет и пахнет, учит других жить, вводит санкции, посылает контингенты», — отмечает Дмитрий К.

Некоторые комментаторы отмечают, что в России религиозные телеканалы воспринимаются как норма.

«В Российской Федерации тоже есть религиозные каналы, поэтому тут ничего такого уж необычного нет», — считает Irina S.

(сс) Afshad Коран

Часть людей считает, что если радикалы остановятся на чтении религиозных текстов, то это будет прекрасный компромисс для афганского народа.

«Это личное дело народа Афганистана. Лишь бы не было насилия, в остальном пускай делают у себя что хотят», — пишет Наталия Б.

Ряд пользователей указывает на то, что такие перемены на телевидении Афганистана могут даже принести пользу для населения.

«Они сами разберутся, как им жить! Займитесь своими делами. Может, и в нашей стране стоило бы показывать Тору, Евангелие и Коран. Глядишь, у людей совесть проснётся и вспомнят, что они в этом мире ненадолго!» — поделился своим мнением Магомед О.

Отдельные комментаторы отмечают, не стоит больше трогать Афганистан и учить жить народ этой страны.

«Может, просто их не трогать? Американцы со своей демократией расплодили только своих слуг и разруху. Когда-то и СССР в это влез. А вы в курсе, что после того, как пришли американцы, только зафиксированный наркотрафик увеличился в 20 раз?! Рейган ежегодно объявлял свою поддержку «оппозиции». Они вскормили их. Но не учли того, что они мусульмане. Радикальные мусульмане. Для них убить иноверца — прямой путь в рай. Создали осиное гнездо, разворошили», — напоминает Юлия Г.

Кабул. (сс) Olgamielnikiewicz

Напомним, 16 августа РИА Новости опубликовало информацию, согласно которой большинство телеканалов в Афганистане перешло на трансляцию чтения Корана или новостей о действиях движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).