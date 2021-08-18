Заявление официального представителя Пентагона Джона Кирби о том, что американские военные и боевики движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не несут ответственности за хаос и трагические события в аэропорту Кабула, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 18 августа в социальной сети Facebook.

(сс) Staff Sgt. Kylee Gardner Солдаты ВВС США садятся на самолёт C-17 на аэродроме Аль-Удэйд во время вывода войск из Афганистана

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«Рэмбо не прилетит. Как в кино не будет. И Мэл Гибсон не будет выкидывать оружие, чтобы забрать людей с полосы. Тара-пара-пам, фиу! Всё!» — пишет Михаил И.

Многие пользователи оказались совершенно не удивлены подобному подходу со стороны Соединённых Штатов, ведь если бы пришлось взять на себя вину за данные события, то пришлось бы понести и соответствующее наказание.

«Было бы удивительно, если бы было наоборот. Даже во внутренней политике у них виновата либо Россия, либо Китай. Умные ищут выходы из проблем, дураки же — виноватых», — отмечает Natalja M.

Некоторые комментаторы отмечают, что отговорки Пентагона не могут убедить людей на всей Земле, которые своими глазами могли убедиться в том, как американские военные якобы не стали причиной хаоса в аэропорту Кабула.

«Весь мир всё видел своими глазами, а они просто взяли и сами с себя сняли ответственность. Ну, а что, они же главный суд в мире — им можно», — считает Marina L.

David B. Gleason Пентагон

Часть людей считает, что американские политики постоянно упражняются и соревнуются в том, как увернуться от ответственности за свои ошибки и откровенные преступления.

«Чемпионы и рекордсмены мира по снятию с себя ответственности. Афганское поражение стало сиротой. В произошедшем, оказывается, виновато правительство Афганистана, которое было взращено и поставлено Соединёнными Штатами. Но это другое, понимать надо», — указывает Роман Л.

Ряд пользователей указывает на то, что без американской армии Афганистан рухнул прямо в руки террористов. Получается, что на США держится мировая стабильность, считают граждане.

«То, что произошло в Афганистане, показывает, насколько присутствие американских войск было необходимо для устойчивости данного региона. Уехали и сразу страну захватили террористы», — написал Marcin C.

Другие же убеждены, что Соединённые Штаты сами являются причиной того, что радикалы умудрились в кратчайшие сроки захватить целое государство с собственной армией.

(сс) The U.S. Army Американцы в Афганистане

«За двадцать лет Соединённые Штаты не смогли не то что побороть талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), но наоборот, радикалы за время присутствия американских военных в Афганистане лишь нарастили свою силу и приобрели популярность среди населения. Иначе никак не объяснить тот факт, что страну сдали, по сути, без боя. Все разбежались, как крысы», — написал Олег К.

Напомним, 17 августа РИА Новости опубликовало информацию, согласно которой официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что американские военные и боевики движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не несут ответственности за хаос и трагические события в аэропорту Кабула.