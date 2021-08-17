Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан 17 августа заявил, что «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) обязался обеспечить «безопасный проход» в аэропорт для гражданских лиц, желающих покинуть Афганистан.

Иван Шилов ИА REGNUM Афганистан

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Салливан отметил, что американские военные ведут переговоры с «Талибаном» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) о том, как доставить гражданских лиц в аэропорт Кабула целыми и невредимыми на фоне хаотично прорывающейся толпы беженцев.

Администрация Байдена считает, что гарантия боевиков будет действовать до 31 августа. К этому времени американские войска должны покинуть страну, однако точный график еще обсуждается.

В оправдание сложившемуся после вывода американских войск хаосу Салливан заявил, что «когда вы завершаете 20-летние военные действия в другой стране, вам приходится принимать много сложных решений — не все приносят хороший результат. Что вы можете сделать, так это попытаться предугадать все непредвиденные обстоятельства. Мы так и сделали».

Американские пользо

ISAF Headquarters Public Affairs Office Самолёт, вылетающий из Кабульского аэропорта

ватели бурно обсудили заявления представителя Белого дома в Twitter.

«Джо Байден поступил правильно! Афганские солдаты тоже должны сражаться за свой народ!» — пишет @QQuaidoo.

«Полный хаос, вот чего хотят Соединенные Штаты», — считает @ranosh2i.

«Где теперь человечность? Афганистан и его народ находятся в состоянии полного шока и травмы», — отвечает @Malakwali33.

«Они знали, что этот день настанет. Мы вошли туда с определенной целью, а не для того, чтобы остаться навсегда. 20 лет достаточно», — комментирует @KjNiehaus.

«Наши военные не могут покинуть Афганистан, пока не будут выведены все американцы и афганцы, которым была обещана безопасность. Точка», — указывает @melindasmith110.

«Они не сделали ничего плохого. 20 лет, и всё равно люди сбежали», — пишет @patrice81672891.

«Не существует сценария вывода войск из Афганистана, который не был бы «хаотичным». По крайней мере, реалистичного сценария», — отмечает @MitchellAdams90.

Цитата из к/ф «Кандагар». Реж. Андрей Кавун. 2010. Россия В Афганистане

«Я бы сказал, что эпическим провалом стали афганцы, которые даже не боролись за свою автономию, когда вторглись боевики, несмотря на то, что США обучали их в течение 20 лет», — указывает @kadebiti.

«Байден теряет рассудок на наших глазах», — подчеркивает @DavidBassett3.

«Я согласен с Байденом в этом вопросе. Смиритесь с этим, люди. Хватит. Афганцам стало слишком комфортно. Это больше не наше дело!» — верит @Sapphir70576827.

«За день эвакуировали лишь 700 человек на 7 рейсах. Байден сказал 20−80 тысячам американцев и союзников в Кабуле укрыться на месте. Боевики блокируют доступ в аэропорт. Собирается ли Байден отправить 82-ю бригаду за пределы аэропорта, чтобы сопроводить 20−80 тысяч американцев и союзников мимо террористов? Или они сами по себе?» — спрашивает @GatorGregg04.

«Теперь признайте свою вину и уйдите в отставку за полный провал руководства в Афганистане», — пишет @JanayaOmar и получает ответ от @dee_fdee: «Президент США предложил вывезти союзников из Афганистана перед уходом США, правительство Афганистана попросило США не делать этого, опасаясь массовой паники. Затем те же афганские правительственные чиновники дезертировали из своей собственной страны. Байден виновен в том, что доверился афганскому правительству… его единственная ошибка!».

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

«Он взял на себя ответственность, при этом обвинив других. Трамп то, Трамп это. Я голосовал за Байдена, потому что не хотел Трампа. Но Байден доказал свою непригодность в качестве главнокомандующего, и я надеюсь, что он не останется на второй срок», — пишет@CrazyMa36586699.

«Выражение его лица говорит само за себя. Эта администрация работает так, что администрация Трампа превращается в рок-звезд!» — отмечает @burster205.

Как сообщало ИА REGNUM, американские солдаты застрелили по меньшей мере двух вооруженных мужчин в аэропорту Кабула.