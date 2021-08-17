В Нижнем Новгороде несколько часов назад стартовала регистрация для гостей главного шоу к 800-летию Нижнего Новгорода, которое состоится 21 августа на Нижне-Волжской набережной и анонсировалось как ключевое и самое грандиозное событие в рамках празднования юбилея города. Многие нижегородцы с трепетом и волнением ждали главного и самого масштабного торжества. Некоторые вакцинировались специально, чтобы спокойно попасть на все праздники. Гостиницы в Нижнем Новгороде на период с 20 по 22 августа заполнены на 100%, то есть многие гости города также приехали в надежде увидеть шикарное действо. Однако уже в первые несколько минут сайт обвалился, а регистрация в центральный сектор шоу вообще недоступна.

Иван Шилов ИА REGNUM Нижний Новгород

Кроме того, чтобы попасть на праздник в числе гостей, которые будут находиться в центральном секторе — прямо напротив сцены — необходимо иметь отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, который должен быть сделан не более чем за сутки до часа икс. Неважно, вакцинировались вы от коронавируса, имеете ли тест на антитела IGg, не поможет и «Мультипасс-800», который нужно было оформлять для участия во всех городских мероприятиях, которые проходили и еще состоятся этим летом.

Обычным гражданам доступна регистрация только в сектора «Ока» и «Волга», которые, судя по схеме организаторов, будут расположены просто справа и слева от центрального сектора, зрители в них будут наслаждаться шоу стоя. В эти сектора «для простых смертных» регистрация сейчас возможна, но пока ни один из зарегистрировавшихся не получил вожделенный билет.

Вполне ожидаемо в социальных сетях нижегородцы не стесняются выражать негативные эмоции, возмущаясь организацией абсолютно всех мероприятий по принципу сегрегации.

«Классный праздник. Только для избранных. Я бы на месте нижегородцев припомнила властям то, что их не пустили на праздник, который бывает раз в 800 лет, и оплачивали его все», — пишет lubov_sokol в официальной группе организаторов всех мероприятий к 800-летию Нижнего Новгорода в Instagram.

Алексей Боголюбов. Нижний Новгород. Нижний базар

«Браво! Другого я и не ожидала. Всë для людей. Ну, ничего, чай не бояре, по зомбоящику посмотрим», — напомнила о трансляции гала-шоу на первом канале maryann_insta_nn.

«Какое унижение. Зачем нам рассказывали о супершоу, о суперсцене. Сайт рухнул сразу, а сейчас пишет, что билетов нет», — расстроилась katerina.wooltih.

«Главный вопрос — для кого этот праздник? Масштаб маразма поражает», — поддержала Александра В. в сообществе празднования «ВКонтакте».

»Вчера полтора часа стояли в очереди, чтобы этот мультипасс получить, из 6 окон работало только 3. С ребенком — это особый квест. И вы тут такую дичь выкладываете, просто супер, «спасибо» за праздник. Смотрите своё шоу сами», — отрезала Маргарита К.

Отметим, в настоящее время пластиковые бейджи «Мультипасс-800» можно получить только в одном на весь город пункте выдачи — на улице Бетанкура рядом с футбольным стадионом. А когда придумывали эти мультипаспорта, планировалось, что пункты выдачи документов для прохода на мероприятия будут открыты в разных точках города.

Жителей города возмутила необходимость даже при наличии справки о вакцинации обязательно делать ПЦР-тест.

«Прививки недостаточно? Опять платить надо?» — недоумевает Галина Д.

«Неплохая идея требовать ПЦР-тест даже при наличии прививки/мультипасса, я привился вторым компонентом 13.07, через месяц всё равно переболел. Здесь речь идёт о государственной безопасности», — не согласился Дмитрий К.

Однако основная волна негодования поднялась именно из-за отсутствия возможности посмотреть шоу из «центрального сектора».

(сс) Svetlov Artem Гостиница Россия. Нижний Новгород

«Да никто нас туда и не собирался пускать. Там будут только випы. Дали инфо чисто для вида», — уверена Марина З.

«Посмотрим по телеку, как и вся Россия. Супер! Молодцы! Праздник для избранных», — поддержала o.k.nail_nn.

«ПЦР-тест за день, несмотря на прививки и справки, центральная сцена на самом закрытом участке, что даже с Федоровского не увидеть», — констатировал Роман Д.

«Можете не ждать даже, кое-как сайт ожил, но билетов уже нет. Ничего неожиданного», — спокойно отреагировала оksana_m.

«Билеты разошлись своим и нашим, всё как всегда», — огорчился s. kulagin_nn.

Действительно, сцена для шоу на воде построена так, что ее полностью закрывает здание «Речного вокзала», как будто специально для того, чтобы вживую праздник могли увидеть как можно меньше нижегородцев.

Отметим, по аналогичному принципу — не для всех — было организовано размещение гостей фестиваля «Стрелка», концерты которого прошли на сцене Драматического театра имени Горького, а также открытия после ремонта Чкаловской лестницы.

Причем многие пользователи поблагодарили министерство культуры Нижегородской области за концерты «Стрелки», но практически все отметили, что размещение зрителей в зале не было продумано.

(сс) Svetlov Artem Гостиница Россия. Нижний Новгород

«Мы были на концерте 13-го, зарегистрировались на сайте. Пришли воодушевленные. Но, как оказалось, нас, простых людей, будут загонять только под крышу. И партер, и второй ярус были запрещены для обычных людей, всё отдано для тех, кто из равных равнее. Весь партер! И весь второй ярус!!! И что в результате? Мы сидели в страшной духоте и тесноте — не было ни одного свободного места, и вентиляции там нет», — пожаловалась Анна К. При этом она подчеркнула, что концерт был великолепный. Но при посещении мероприятия 15 августа пользовательница нашла организаторов и попросила объяснений. Только после этого в партер стали пускать всех, кто зарегистрировался в качестве гостя мероприятия.

На открытии Чкаловской лестницы, где прошел концерт оркестра Мариинского театра, перед катером «Герой» был установлен партер. Причем в анонсе концерта было указано, что дирижером выступит Валерий Гергиев, который в итоге участие в концерте не принимал. Кто смог зарегистрироваться и получить билет, тот попал в число зрителей, которых разместили в креслах. Остальные стояли, тесно прижавшись к забору огромной толпой, а после завершения концерта с трудом смогли добраться до дома из-за перекрытой Нижне-Волжской набережной.

«Это не для всех праздник, увы, только для избранных. А коронавирус очень помог в этом. Ибо нечего всей толпой тут ходить, праздновать день своего города! У меня первый раз такое ощущение украденного праздника. Всё вокруг перекопали, сделаем в центре, только для себя, где нам надо, пригласим, кого нам надо. А вы там по окраинам как хотите», — поделился впечатлением от праздника на Чкаловской лестнице на нижегородском форуме nn.ru пользователь 121 813 808.

«Неужели разумно организовывать такой концерт для нескольких сотен избранных с обращением сцены и звука на реку? Неужели нельзя было заборы рядом со сценой сделать на полметра пониже и организовать комфортную зоне не для избранных? Обидно и стыдно за такое отношение к горожанам со стороны организаторов», — не сдержала эмоций Светлана.

«Полно было народа, которые зарегистрировались, но билетов им не прислали. В итоге в «зале» была куча свободных мест, а народ, который не пустили, толпился, стоя за забором, как люди второго сорта», — подтвердил DoceNNt.

«Попала случайно, билеты знакомым оказались не нужны. Красиво и здорово, но еле уехали потом. Организация нулевая. Шишки уехали на машинах, остальной народ пошел пешком, общественного транспорта не было, такси даже не совалось туда. Зато пункты вакцинации и экспресс-тестирования не забыли натыкать. Страшно представить, что будет 21 августа», — прогнозирует Loral.

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Напомним, президента России Владимира Путина пригласили в Нижний Новгород на празднование 800-летия города. В администрации главы государства приезд пока не подтвердили, но и не опровергли. Также на празднование 800-летия Нижнего Новгорода планируют приехать заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко и заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко. Также стало известно о том, что задействованных в организации возможного визита президента нижегородских чиновников планируют направить в обсервацию по коронавирусу.

Их разместят в пансионате ветеранов в Зеленом городе и обеспечат трехразовым питанием. Это обойдется налогоплательщикам в 400 тысяч рублей — соответствующий тендер уже объявили на сайте госзакупок.