Нижний Новгород, , 18:45 — REGNUM Президента России Владимира Путина пригласили в Нижний Новгород на празднование 800-летия города. Об этом заявил министр культуры Нижегородской области Олег Беркович на пресс-конференции сегодня, 10 августа.

Владимир Путин на Параде Победы на Красной площади Владимир Путин © ИА REGNUM

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Информацию о том, что российский лидер посетит праздничные мероприятия в честь юбилея столицы Приволжья, в администрации главы государства пока не подтвердили, но и не опровергли.

По словам нижегородского чиновника, на празднование 800-летия Нижнего Новгорода планируют приехать заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко и заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко.

Также стало известно о том, что задействованных в организации возможного визита президента Владимира Путина нижегородских чиновников планируют направить в обсервацию по коронавирусу.

Их разместят в пансионате ветеранов в Зеленом городе и обеспечат трехразовым питанием. Это обойдется налогоплательщикам в 400 тысяч рублей — соответствующий тендер уже объявили на сайте госзакупок.