Генерал-майор США Хэнк Тейлор, отвечающий 17 августа на вопросы журналистов во время брифинга в Пентагоне, заявил, что американские войска не вступали во конфликт с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) во время эвакуации из аэропорта столицы Афганистана Кабула.

Развилка дорог в Афганистане

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«У нас не было никаких враждебных взаимодействий, никаких нападений или угроз со стороны талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Мы сохраняем бдительность. У нас также не было никаких дополнительных инцидентов, связанных с безопасностью там (в международном аэропорту имени Хамида Карзая). Мы сохраняем безопасность, которая позволяет организованно эвакуировать американцев и афганцев», — сказал Тейлор на пресс-брифинге.

«Я хочу подчеркнуть, что мы сосредоточены на текущей миссии. Содействовать безопасной эвакуации граждан США и афганцев, находящихся в зоне риска, чтобы вывезти их из Афганистана как можно быстрее и безопаснее. Цель миссии не изменилась», — добавил он.

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби повторил слова Тейлора, сказав, что миссия США «сосредоточена вокруг аэропорта» и что «со стороны талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не было никаких враждебных действий ни в отношении наших людей, ни в отношении наших операций».

Defense.gov Хэнк Тейлор

Напомним, что насилие вспыхнуло в аэропорту Кабула, когда американские войска застрелили двух вооруженных людей, открывших по ним огонь в понедельник, 16 августа. Также США были вынуждены на время приостановить эвакуацию из-за того, что на взлетную полосу выбегали сотни афганцев, прося забрать их.

Кирби заявил, что «нет никаких оснований» полагать, что двое мужчин, убитых американскими войсками, были талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Американские пользователи Twitter бурно обсудили данную новость под соответствующей публикацией CNN.

«Аэропорт разделен на две части: гражданская сторона и военная, охраняемая солдатами разных стран. В какой-то момент люди прорвались на военную сторону», — пишет @RTDiveley87.

«Они не будут вступать в бой с американцами, потому что знают, что у нас есть потенциальная огневая мощь. Единственный язык, который они понимают, — это оружие и власть», — считает @imfueet.

«Прощай, Афганистан, спорт, школы и права женщин…», — комментирует @KansanedustajaV и получает ответ от @WNK_Life: «Что вы хотите от США? Чтобы мы остались там?».

«Я сомневаюсь, что они будут стрелять по нашим солдатам, которые уходят… Лучше не давать им повода для огня. Я надеюсь, что холодные головы восторжествуют и мы навсегда покинем Афганистан», — надеется @GhostWolf38

«Сэр, я не думаю, что эта история закончится уходом США… Вздох», — отвечает @SherlockEevee.

ВС США в Афганистане

«2448 американцев убиты, еще 20 722 ранены, и тысячи возвращаются домой с психологическими травмами. Нет необходимости в том, чтобы еще одно поколение американцев воевало в Афганистане, не имея никаких разумных надежд на достижение другого результата», — считает @Nachike20192984.

«Тысячи афганцев всё еще остаются в аэропорту Кабула, где военнослужащие со всего мира и беженцы ждут эвакуации», — отмечает @Anirudh1969.

«Многие люди так и не добрались до аэропорта. Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) стреляли по людям на улице. Игнорирование стольких жизней — непостижимая стратегия», — рассказывает @MMXLIX2049.

«Очевидно, что США необходимо встряхнуть начальство. Расчет на то, что афганская армия будет сражаться, был, мягко говоря, просчетом», — отмечает @mcnicol_ed.

«То, что они захватывают правительство и призывают мир принять это, еще ничего не значит. Подождите 6 месяцев, и посмотрим, что из этого получится», — призывает @mattjb17.

«Америка возвращается, сказал Джо Байден. Нет, Америка уходит…» — комментирует @nzVbDwLVxUYKhon.

«Интересно посмотреть, повлияет ли демократия на талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Что бы ни случилось, у США не будет абсолютно никакого права указывать им», — считает @yepallgood4now.

«Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) могут быть экстремистами, но они не глупы. Они не сделают ничего, что поставит под угрозу их «победу»…, например, нападение на американцев или взятие их в заложники», — подчеркивает @KiarKini.

Афганистан

Напомним, что движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пообещало приложить все усилия для того, чтобы Афганистан не превратился в центр производства наркотических веществ. Об этом заявил 17 августа на пресс-конференции в Кабуле официальный представитель талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Забихулла Муджахид.

Ранее Муджахид заявил, что «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) «не стремится к мести» за прошлое кому бы то ни было, поэтому движение «простило всех».