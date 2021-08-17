Представители неонацистской организации «Национальный корпус» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) частично разрушили инсталляции, установленные на улице Институтской в центре Киева. Радикалы возмутились тому, что инсталляции, в частности автоматы с газировкой, отсылают зрителя к советскому периоду. К тому же они установлены на месте гибели протестующих на Майдане в феврале 2014 года.

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При попытке снести инсталляции члены неонацистской организации подрались с сотрудниками полиции, несколько радикалов в итоге были задержаны. Прибывший на место происшествия мэр украинской столицы Виталий Кличко заявил, что не позволит в центре Киева «устроить 95 квартал», и сообщил, что поручил демонтировать декорации.

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Инцидент обсудили читатели телеграм-каналов VESTI, 112.ua, «Таймер Одесса» и «Леся из СТРАНЫ». Многие негативно оценили поведение неонацистов, порекомендовав им «разобраться» с объектами инфраструктуры, возведенными в советское время.

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«Это же музейные экспонаты, блин… Что у некоторых людей в головах?..» — задался вопросом Andrey.

«Они — это вирус, только разрушать и ломать умеют, построить ума не хватит. Раз вы уже ломаете все советское, то поломайте Верховную раду, она же при СССР строилась, а там внутри ещё и советские барельефы сохранились. Такие серпастые и молоткастые, аж глаз радуют!!!» — отреагировал Александр Николаевич.

«Маразм крепчает. Уже с автоматами с газировкой воюют… полная деградация», — пишет Александр Б.

«А можно этих «активистов» привлечь на общественно полезные работы? Или на Донбасс отправить?» — поинтересовалась «Ната Ли».

«На эту полицию смотреть смешно. Есть еще страна, где так издеваются над полицейскими?..» — поинтересовался Sergey.

«Их не корежит жить в квартирах, построенных в советское время, ходить по улицам города, отстроенного в то же время?» — спросила Любовь.

«Вот напрасно они громят историю Украины в советский период, ведь благодаря ему она приобрела немного самостийности, кроме того, изрядно приросла территориями», — отметила Oksana P.

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«Какие убогие люди! Сами ничего не создали, никогда не работали, зато с какой лёгкостью крушат и ломят то, что создано другими и даже не для них. По Преображенскому: разруха в головах…» — отреагировала Oксана С.

«Мрию» когда уже разбирать-то начнут? Она тоже советская и на каждом шпангоуте есть советское клеймо», — поинтересовался Герман.

«Ну, а вдруг народ напьется советской газировки и начнет величать друг друга «товарищ» и со значением посматривать на нынешних хозяев страны…» — иронизирует Олег Евгеньевич.

«Один вопрос: где работают все эти «борцы» из неофашистского стада «Национальный корпус» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), отважно сражающихся с автоматами с газированной водой в центре Киева?» — поинтересовался на своем телеграм-канале депутат Рады Илья Кива.

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«Когда Кличко захотел убрать старые автоматы с газированной водой (часть выставки «быт украинцев разных эпох»), он примчался лично и приказал их демонтировать с рассказами про то, что «95 квартала тут не будет». Напомню, что киевская мэрия санкционировала прошедший в центре столицы 27 апреля марш фанатов эсэсовской дивизии «Галичина» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и ни малейшей попытки его отменить, разрешивший этот марш Кличко не сделал. Другими словами, мэр Киева за эсэсовцев, но против автоматов с газировкой», — подытожил на своем телеграм-канале депутат Рады Максим Бужанский.

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