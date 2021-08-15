15 августа 2021 | Время чтения 3 мин

В украинских социальных сетях обсудили протесты радикалов, которые состоялись в Киеве 14 августа и в ходе которых пострадали сотрудники правоохранительных органов.

Оксана Переможенко, , 12:51 — REGNUM В Киеве у офиса президента Украины 14 августа в ходе столкновений с националистами пострадали несколько правоохранителей.

Национализм. Украина Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Столкновение радикалов с представителями органов правопорядка произошли в ходе акции протестов националистов в связи с арестом представителей харьковской ячейки «Национального корпуса» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), обвиняемых в рэкете.

Произошедшее в Киеве обсудили на YouTube-канале NEWSONE. Многие возмутились тому, что власть попускает подобные «мирные» протесты радикалов, за которые никого не задерживают, но может арестовать человека за коммунистическую символику.

«Может, «Беркут» вызовете, а то это не полиция, а посмешище!» — отреагировал Валерий К.

«Это ж «мирные демонстранты», а «террористы» — это бабушки, вышедшие на празднование дня Победы…» — добавил «A. П. Чехов».

Украинская полиция U.S. Embassy Kyiv Ukraine

«Кого арестовали за этот беспредел? Никого? Тогда мало вас… [бьют]» — написала «Али Ночка».

«Они их к власти привели, теперь в рэкете обвиняют», — отметил Артур Юрьевич.

«Горячая осень началась летом! Хорошо ребятам заплатили!» — пишет читатель под псевдонимом «Такие Дела».

«Вы посмотрите на этих неадекватных протестующих! Впереди себя выстроили малолеток и потом будут орать, что обидели студентов и почему полиция такая инертная? Где задержанные? Кто будет отвечать за эти беспорядки? Почему им всё дозволено и сколько можно терпеть этот «Нацкорпус» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и его выступления?» — задалась вопросами Елена С.

«А что вы хотели? Пейте с этого колодца, который сами замутили, сами взрастили и не замечали фашизм!» — отреагировал Сергей М.

«Так это спектакль Зеленского», — ответил ему читатель под псевдонимом ozzy1971 Osborne.

«Кто там дал команду на штурм, его уже задержали или это спектакль для Меркель и Байдена?» — спросил i.V. Slonov.

«Отлично, я всегда знал, что они начнут поедать тех, кто их кормил, у нациков любовь к родине только за деньги», — написал Anatol G.

«Возможно, среди этих полицейских есть те, кто был на майдане и кидался на «Беркут»… Теперь с*** испытайте на себе, хотя это по сравнению с 2014 годом так, ни о чём…» — написал «Ватан Ватанович».

«Так власть их 7 лет как минимум холила и лелеяла, этих «патриотов». А сегодня так вдруг спохватились?! Лиха беда начало!!!» — отреагировала Iris L.

«Слушайте, что происходит с полицией, сколько можно терпеть такие унижения, стыдно и страшно смотреть на этих «оловянных солдатиков». Да в Европе косо посмотри на полицейского… А мы разве не туда стремимся?» — поинтересовалась Валентина Ф.

«Что они с ними сюсюкаются? Дубинками по ребрам, тогда хоть поймут, что не всегда им всё можно…» — написала Наталья Д.

«Ну ведь позорище на весь мир! В нормальных странах таких недоумков сразу и серьёзно полиция берёт в оборот (вспомните Францию, Америку — идеал демократии и правопорядка для наших рабовладельцев)!.. Нигде не позволяют такого разгула малолетних (и не очень) бандитов», — отметила Nadechka K.

«Майдан легко начать, но невозможно закончить», — пишет Silver vert.

«Эти «дети» страну на колени поставили в 2014 году», — подытожил Данил П.

Отметим, по словам министра внутренних дел Украины Дениса Монастырского, радикалы должны были пройти проверку на отсутствие у них опасных для жизни и здоровья предметов, однако вместо того, чтоб пройти проверку, националисты начали прорывать кордон правоохранителей.

«По факту нанесения телесных повреждений сотрудникам полиции начато уголовное производство. Виновные лица будут привлечены к ответственности, установленной законом. Каждый гражданин может реализовать свое конституционное право на участие в мирных и безопасных митингах, но без драк и кровопролития. Любые насильственные действия, как в отношении других участников мирного собрания, так и в отношении правоохранителей, не останутся безнаказанными!» — пообещал Монастырский на своей странице в социальной сети Facebook.