Безусловно, главной новостью не только этого лета, но и всего 2021 года стал молниеносный коллапс проамериканского правительства в Афганистане. Драматичные кадры из охваченного паникой аэропорта Кабула облетели все мировые массмедиа.

Иван Шилов ИА REGNUM Армия США

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Итальянские СМИ при освещении событий делают основной упор на трагедии жителей страны, остающихся один на один с новыми властями, сообщает корреспондент ИА REGNUM. При этом остаётся в стороне вопрос, как всего лишь 70 тыс. (если верить президенту США Джо Байдену) талибов (запрещённая в России организация) смогли за несколько дней захватить огромную страну с 300-тысячной армией.

Журналисты также стараются обходить стороной напрашивающуюся аналогию между сегодняшними событиями и выводом советских войск из Афганистана, который выглядит на этом фоне образцом порядка. Они ограничиваются сравнениями с бегством американских военных из Сайгона в 1975 году. Однако пользователи соцсетей напомнили разницу между событиями 1989 года и 2021-го.

«Русские не убегали тридцать лет назад», — отметил Франческо Б.

«Слева войска СССР покидают Афганистан. Справа убегают друзья янки. В фотографии моральная и человеческая неполноценность Запада», — пишет известный общественник Эннио Бордато, сравнивая известные фотографии с моста Дружбы, по которому выводились советские войска и по которому же убегали афганские солдаты.

Вывод ограниченного контингента советских войск из Афганистана. Афганистан. 1989

«Китайцы и русские единственные, кто не убегает… Больше я ничего не скажу», — добавила Элеонора К., имея в виду, по всей видимости, что Пекин и Москва сохранили свои посольства в Кабуле.

«Тысячи людей покидают страну, кроме китайских и российских дипломатов. Кто знает, почему…» — задаётся вопросом Марчелло Г.

Впрочем, некоторые комментаторы предполагают, что после ухода американцев из Афганистана их место вновь займёт Россия.

«Русские вернутся на двадцать лет, а потом снова американцы, и так далее», — предполагает Ванни Б.

«Мы не можем никому верить. Пока миром правят американцы, россияне и китайцы, мы будем свидетелями всей этой грязи», — жалуется Фабио Р.

Пользователи также пытаются понять, что принесла жителям Афганистана 20-летняя оккупация США, кроме хаоса, постоянных бомбардировок и резкого роста наркопроизводства.

«Американцы экспортировали только смерть и разруху. Они дестабилизировали целые географические районы ради своих экономических интересов. Мирные жители их никогда не волновали», — заявила Лаура Р.

«На финансирование всего этого (военной кампании, — прим. ИА REGNUM) США потратили в общей сложности более 2 трлн долларов, Италия — 8,5 млрд евро. Крупные оружейные компании благодарны: в конце концов, только они получили выгоду от войны. Если бы эта денежная река пошла в Афганистан, страна сейчас была бы большой Швейцарией», — пишет обозреватель La Stampa Джино Страда.

Домой. Погрузка американских солдат в самолет

Однако другие вспомнили про права женщин, которым формально с 2001 года было разрешено ходить без паранджи.

«От паранджи они были свободны уже в 70-е годы, когда Афганистан был социалистической республикой», — напомнил Франц В.

«Именно. Когда НДПА (Народно-демократическая партия Афганистана, — прим. ИА REGNUM) была у власти, хотя бы в промышленных районах женщины могли ходить без паранджи и занимались образованием. Отсутствие этого в сельской местности стало реальным препятствием на пути победы социализма», — добавил Алессандро Ф.

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