В понедельник, 16 августа, министр обороны Великобритании Бен Уоллес дал интервью в программе BBC Breakfast, в котором прокомментировал ситуацию в Афганистане.

Афганистан

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«Это провал, провал международного сообщества в непонимании того, что такие вещи не исправляются за ночь. И я боюсь, что когда сталкиваешься с такой страной, как Афганистан, проблемы решаются, но они могут решаться на протяжении сотен лет. Это не влез-вылез и надеешься что-то починить», — заявил министр.

Некоторые пользователи написали, что они не верят в улучшение ситуации в Афганистане, отметив, что его жители в опасности.

«На какой планете этот человек, который говорит, что Афганистан вернется к нормальности? Точно нет, если ты женщина или девочка. Я молюсь за мирных жителей», — написала @lynne_severn.

Ряд комментаторов считают, что афганские власти сами виноваты в провале, потому что их обучили, предоставили оружие и сказали, что делать.

«Запад не проигрывал. Афганскому правительству дали инструменты, армии предоставили лучшую подготовку и ресурсы. Афганское правительство должно было взять контроль и ответственность за свою страну, а выглядит так, будто не все это сделали», — прокомментировал @routen.

«А что случилось со всем оборудованием и подготовкой, которую дали (насколько я знаю) 300 тысячам афганских солдат?» — спросил @gujabano.

Уоллес также отметил, что половина миссии в Афганистане была успешной, именно поэтому люди в Великобритании жили спокойно.

«Британия была безопаснее на протяжении последних 20 лет. Мы обучили миллионы афганских женщин, и, несмотря на репутацию «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), нельзя разучить кого-то», — добавил политик.

Афганские школьники

В комментариях сделали акцент на времени, которое использует министр обороны, — прошедшее.

«Интересное использование слова «жили»… будто остальная часть предложения не применяется в настоящем или будущем?» — поинтересовался @appleeugene.

Часть пользователей не считает миссию Великобритании в Афганистане удачной.

«Половина миссии была удачной, значит, миссия провалилась», — написал @mycartoonfamil1.

Некоторые комментаторы отметили, что они не заметили безопасности в Великобритании.

«Безопаснее? О чём он говорит? Терроризм в Великобритании почти исключительно внутренний», — прокомментировал @hanjaco.

«Как министр обороны Бен Уоллес может говорить, что Британия была безопаснее за последние 20 лет? 15 из 19 террористов 11 сентября были саудитами, но никаких действий не было предпринято против Саудовской Аравии. США, НАТО, Великобритания и другие силы были отправлены в Афганистан для искоренения «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Тем не менее 20 лет спустя те же самые талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) забрали обратно страну за считаные недели, а супермогущественные США оставили страну с поджатым хвостом, так что объясните мне, каким образом мы в безопасности? Со всеми своими техническими и электронными волшебствами у вас не было идей, где находился бен Ладен, до тех пор, пока вам не сообщили о его местонахождении, так что я спрошу еще раз, каким образом мы в безопасности?» — прокомментировал @fhumayun133.

«А сейчас нам не надо быть в безопасности? Думаю, проблема немного более сложная, чем то, с чем готово бороться данное правительство. Америка сделала свой выбор!» — написал @PScottYouldon.

Афганские женщины

Ряд пользователей считает, что программы по обучению женщин принесли больше негативных последствий, потому что они так и остались в Афганистане.

«Какова цель обучения, когда тебе не разрешено ничего делать с этим образованием?» — спросил @kundilini1.

«Вы не можете разучить женщин»… такое глупое высказывание. Женщин, может, и не разучить, но их точно будут угнетать и, возможно, накажут за получение образования», — отметил @HumanistGrandpa.

Комментаторы отметили, что ВВС не предоставляет альтернативного мнения, они лишь задают вопросы представителям правительства, которые не могут сказать ничего правдивого или адекватного.

«Я предлагаю ВВС также взять интервью у тех людей, которые были против войны в Афганистане, тех, кто предсказывал последствия, и тех, у кого есть компетентность в вопросе Афганистана. Правительственные министры и спикеры лишь рисуют помадой на свинье, и, без сомнений, никто из них не возьмет личную ответственность», — предложил @Stephen94345612.

Многие ветераны войны в Афганистане считают, что они провоевали там впустую, но министр обороны утверждает, что это не так.

«Это не пустая трата времени, это не просто так. Тем не менее мы все знаем, что Афганистан является нерешенной проблемой для всего мира, и мир должен ему помочь», — считает Уоллес.

Ряд пользователей написали, что не следовало вмешиваться в Афганистан и не стоит этого делать сейчас, потому что это их страна, и они сами должны решать свои проблемы.

«Это их дом, их страна. Мы могли бы там остаться на 50 или 100 лет, а результат и хаотичный исход для Запада был бы таким же. Оставьте их», — написал @mikesmith559.

«В чем проблема дать Афганистану самостоятельную власть, все было нормально, пока все не стали вмешиваться», — считает @BigBadJohnNcle.

«Это был плохой шаг, потому что британцы там уже были, Россия там была и проиграла, и США, и многие другие страны там были. Все еще плохое место», — прокомментировала @EamannMawhinney

Афганистан

Не все пользователи согласились с мнением министра о ценности 20 лет пребывания в Афганистане.

«Интересно, потому что Байден прав, когда говорит, что ничего не достигли за 20 лет», — отметил @papyFederico.

«Да, это было в пустоту, это должно было научить британское правительство не вмешиваться в дела других государств. Все эти жизни и деньги, потраченные там, могли бы пригодиться в прошлом году», — считает @Addy20202.

Некоторые комментаторы отметили, что они не понимают смысла в войне и вмешательстве, потому что Великобритании от Афганистана «никогда ничего не надо было».

«Это была кормушка для крупных поставщиков военного оборудования», — ответил @goblinbox.

Напомним, из-за эвакуации посольства Великобритании афганским студентам, номинированным на получение стипендии Chevening Scholarship, отказали в выдаче визы на обучение. Студенты должны были приступить к занятиям уже в сентябре, но процесс был приостановлен на год по «административным причинам».

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