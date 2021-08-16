В связи с захватом власти в Афганистане талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в украинских социальных сетях напомнили об интервью с Джозефом Байденом от 8 июля, в котором американский лидер, отвечая на вопрос журналиста, заявил, что не считает захват власти «Талибаном» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) неизбежным, так, как «у афганских войск есть 300 тысяч хорошо оснащенных солдат, так же хорошо оснащенных, как любая армия в мире».

Иван Шилов ИА REGNUM Афганистан

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Фрагмент из интервью Байдена на фоне развивающихся в Афганистане событий оценили читатели украинского телеграм-канала «Бородатая Бабушка». Также слова Байдена обсудили на странице украинского журналиста и популярного блогера Анатолия Шария. Многие украинские пользователи, комментируя события в Афганистане, пытались провести параллель в отношениях между США и Украиной.

Gage Skidmore Джо Байден

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«Самое интересное, какие будут дальнейшие тезисы наших баранов (украинской власти — О. П.) о военной помощи США, если им в ответ буду приводить пример Афганистана», — задумался Alexander.

«Теперь 300 000 хорошо вооруженных бойцов есть у армии «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)…» — написал Дмитрий Н.

«Сильная» и «надёжная» страна Америка», — с сарказмом отметил Сергей С.

«Пин*осы (американцы — О. П.) куда ни войдут, везде кровь и разруха. Сволочи, обо*рались и сдали всех с потрохами. Пин*осы (американцы — О .П.) позорные…» — эмоционально отреагировал figaro.

«Хорошо вооружили «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Молодцы», — пишет Андрей.

Facebook.com/ARG1880 Бывший президент Афганистана Ашраф Гани

«Драпают, только пятки сверкают», — отреагировал Валерий.

«Прекрасный пример того, что происходит с прихвостнями пин*осов (американцев — О. П.)…» — отметил Дмитрий Н.

«Пин*осы (американцы — О .П.) получили Вьетнам 2.0. «Самая сильная армия» мира с вами!» — смеется Игорь В.

«Ну собственно и все, 20-летний период «демократической» Исламской Республики Афганистан бесславно закончился, снова начинается эпоха Исламского Эмирата Афганистан», — пишет Mari90.

«Самое смешное, что Афганистан был союзником НАТО», — отметил Alexander.

«А они (американцы — О. П.) должны были помочь? У нищих слуг нет!» — написал Anatoly.

«Ну вот и всё, ровно месяц и всё! Вопрос к майданутым, в какое место теперь [Виктории] Нуланд засунуть ей её печеньки?! Может, ещё кто-то хочет печенек от америкосов? Не наелись ещё? А вот в Афгане, по-видимому, уже наелись», — добавила Лана.

«Реально, куда бы пин*осы (американцы — О. П.) ни пришли со своей демократией, везде разруха и Средневековье. Нам они вроде тоже с «демократией» помогают? Семь лет, как всё у нас не успокоится с начала их помощи. Хорошо, что не так усердно [США] помогают [Украине]», — отреагировал Вячеслав.

«Ещё недавно Байден рассказывал, что ни в коем случае мы не увидим эвакуацию людей с крыши посольства в Афганистане!» — пишет Александр В.

U.S. Marine Corps Афганец

«Вся их стратегия всегда заканчивается эвакуацией, правда, тактическая бомбардировка у них всегда выходит неплохо», — добавил Валентин С.

«Удачное напоминание интервью Байдена… Интересно, а что всё-таки Штаты делали в Афганистане все эти 20 лет?.. И в любом случае Украина должна сделать хоть какие-то выводы из американской внешней политики… Хотя, наверное, для себя они сделали традиционный вывод — с нами уж американцы так не поступят, нас они ценят…» — отметил Vladimir M.

«Марионеточные режимы так и падают. Талибан (организация, деятельность которой запрещена в РФ) гарантии американцам дал, но не факт, что местные жители в Кабуле не станут мстить особо ретивым служакам проамериканского режима. Точно так же будет с киевским незаконным марионеточным режимом. Если в Киеве остались разумные люди, нужно заставить Зе ехать в Минск и договариваться с Донецком и Луганском… А иначе всё сгниёт окончательно и рухнет», — написал Сергей Е.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Владимир Зеленский

«Американцам верить, что воду ситом мерить», — отреагировал Den Levi.

«Очевидно, что была сделка между США и талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Американцы спокойно уходят и оставляют талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ) всю военную инфраструктуру, технику, оружие и запасы. Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) с этим арсеналом лет 5 воевать смогут. Это предательство в чистом, незамутненном виде, фантастическое по своему цинизму…» — добавил Андрей Ю.

«Зато мы теперь знаем, что даёт статус «основного союзника США вне НАТО», которого так добивается Украина и который был у Афганистана с 2012-го: гражданам такого союзника можно вне очереди привязаться к шасси взлетающего американского военного самолёта», — подытожил на своем телеграм-канале главный редактор одесского издания «Таймер» Юрий Ткачев.

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