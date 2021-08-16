16 августа 2021 | Время чтения 5 мин

В украинских социальных сетях обсудили кадры, снятые в аэропорту Кабула, где с вылетающего военно-транспортного самолета ВВС США C-17 упали несколько человек, которые, вероятно, рассчитывали спастись бегством.

Мирослава Романенко, , 16:45 — REGNUM С вылетающего из аэропорта Кабула военно-транспортного самолета ВВС США C-17 упали несколько человек, сообщает 16 августа афганское агентство Asvaka News Agency.

Афганистан Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Кадры из видеоролика, опубликованного афганским агентством, обсудили в телеграм-каналах Klymenko Time, «Леся из СТРАНЫ», «#МОНТЯН!» и в телеграм-канале украинского публициста, главного редактора одесского издания «Таймер» Юрия Ткачева. Многие увидели в бегстве людей, по их словам, сотрудничавших с американцами, своеобразное будущее Украины, когда также будут бежать из страны те, кто сделал страну зависимой от США. Некоторые сочувствовали, видя ужасающие кадры падающих с немалой высоты людей. Иные, указав на людей, срывающихся с самолета, отметили, что так США относятся к своим «союзникам».

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«Вот вам и демократия, пилот не имеет права завести двигатель, не то, что взлетать. Нарушение всех правил авиации», — написал Alex.

«Господи, какой же ужас испытывают все эти люди! Вот тебе и хваленая американская демократия! Спасайся, кто может. Так и у нас будет, будут драпать первыми!» — пишет Svetlana F.

«Интересно, украинцы так же будут продолжать считать США своими дружбанами?» — задался вопросом MoonSpell 13 .

«Дружите с… [американцами, украинцы]. Они вас «не» бросят», — с сарказмом добавил Руслан.

Падающие с самолета люди Скриншот twitter @AsvakaNews

«А кого жалеть? Те, кто так отчаянно цепляются за шасси самолёта, явно понимают, что натворили делов таких, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) амнистировать не будут», — считает Евгений.

«Из [аэропорта] Борисполя будут так же улетать?» — поинтересовался Vladimir Rabbit70.

«Почему они не верили до последнего дня, когда всё шло к тому, непонятно. Улетать надо было месяц назад», — отметила Лизанька.

«Да, печально это все», — отреагировала Наталья.

«Через 20 лет тоже ждет и нас. Уровень образования падает, а значит, и знаний у людей будет меньше», — комментирует Руслан, указывая на то, что невозможно выжить, находясь на высоте 10 километров.

«Женщин, стариков и маленьких детей совсем не видно, одни мужчины бегут», — заметила Лилия.

«Не первый раз. Читал об эвакуации из Сайгона. Там американцы отгоняли от кораблей лодки с беженцами», — в свою очередь отметил Дмитрий Н.

«Ничто так не уничтожает имидж США, чем вот эти кадры. Какие бы проблемы ни появились в связи с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ), но Штаты сегодня понесли самый серьёзный урон за последние лет 30. И наши пушистые небратья (вероятно, речь о так называемых «соросятках», сторонниках евромайдана и тех, кто поддерживает нынешний курс Киева. — М. Р.) уже не на шутку озадачены. Зато будет опыт. Хвататься за шасси самолета не надо, американцы взлетят и раздавят остатки демократии», — добавил Dima P.

Военно-транспортный самолет ВВС США C-17 (сс) Alex Layzell

«Это ужасно на самом деле», — отреагировала Tatiana.

«Главное, вполне можно затеряться на территории Афганистана или перейти какую-нибудь границу. Или вера в «демократические ценности» настолько выедает мозг?» — не понимает Peter.

«За 30 сребреников везде заканчивают одинаково», — пишет Алла.

«Сейчас америкосы наснимают пару тупых боевиков про их героизм в Афганистане, и все всё забудут, потом ещё они гордиться и кичиться этим будут», — написал Дима Ж.

«Это жест отчаяния, в надежде, что самолёт так не взлетит. Сделали ставку на человечность. Но америкосы давно растеряли всю человечность», — отметила Oksana.

«На других каналах есть видео из одного из этих военных самолётов, улетающих из Кабула. Там заняты только сидячие места, хотя это мощные самолёты и могли взять гораздо больше людей», — добавила Марта.

«Недостаток образования и американская пропаганда не дают возможности им понять: 10 км — это обморожение, асфиксия — и смерть…» — отметил Гриша К.

«Трагедия в Кабуле набирает обороты. За колесо самолёта США, который шел на взлет, уцепился афганец, работавший на оккупационный режим. На видео видно, как человек падает во время взлета при закрытии шасси самолёта. Такого позорного бегства США за всю свою историю ещё не знали. Данное видео — четкий сигнал всей «соросне» во всем мире», — отметил в своем телеграм-канале украинский журналист Дмитрий Василец.

Американцы в Афганистане Dvidshub.net

«Статус партнёра США спас Афганистан? А военные базы спасли марионеток США? Просто надо служить своей стране и дружить с соседями, вместо того, чтобы служить США и воевать с соседями. И не надо будет потом спасаться бегством, когда США кинут. Помните, русофобы, сказанное ещё Порошенко: американцы нас кинут, а русские нас не простят. Нет у вас Ростова нигде в мире — просто помните это, когда продаёте свою страну и всех нас», — отметил на своей странице в социальной сети Facebook украинский политолог Александр Скубченко.

«Не думаю, что эти афганцы настолько дикие, что не понимали, что будет с ними на высоте в 10 километров, на которой будет пролегать основной полёт транспортника. Отчаяние, ужас — да, но вряд ли они всерьёз надеялись долететь до Америки вот таким вот образом. Вероятно, задумка была в ином: ну не станет самолёт Империи Добра взлетать, обрекая их на смерть. Это же американцы. Они же хорошие. Они же так не поступают. Особенно со своими верными союзниками, которые искренне поддерживали их 20 лет… но почему же самолёт не останавливается?!!» — подытожил в своем телеграм-канале главный редактор одесского издания «Таймер» Юрий Ткачев.

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