35 афганских студентов, которые в сентябре должны были начать учебу в Великобритании, не получат возможности приехать и занять свои места. Все студенты являются номинантами на получение стипендии Chevening Scholarship, которая выплачивается государством. Министерство иностранных дел Великобритании заявило, что в связи с ситуацией в Афганистане британское посольство не сможет завершить подготовку вовремя, и процесс будет отложен на год. Студентам сказали, что основной проблемой является невозможность выдачи визы.

Jonund Британский флаг

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Один из студентов, Найматулла Зафари, сообщил ВВС, что на собрании в посольстве Великобритании люди рыдали, умоляли выдать визу, у некоторых были панические атаки. Он отметил, что ситуация несправедливая, поскольку дипломатическим представителям, которые переезжают в Великобританию, всё еще выдают визы.

«Когда они говорят, что оно отложено до следующего года, я не верю этому. Если вы не можете сделать это в этом году, как вы сделаете в следующем?» — спросил Зафари.

«Среди 35 лауреатов, я один из них, и в этом году у меня получилось после четырех лет последовательных попыток. С 2017 до 2021 были бессонные ночи, и я наконец-то сделал это. Потом они присылают мне это письмо! Сердце разрывается!» — он рассказал в своем Twitter-аккаунте.

Другой студент, Шариф Сафи, написал: «Я всё еще в шоке. Я уничтожен этими новостями. Все мои мечты испарились».

Многие пользователи призвали премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и министра иностранных дел Доминика Рааба пересмотреть решение.

Andrew Parsons No 10 Downing Street Борис Джонсон

«Я написал Доминику Раабу вчера с просьбой передумать и делать всё возможное, чтобы эти лауреаты приехали», — рассказал @arminkahelic.

Бывший лорд-канцлер Дэвид Лидингтон прокомментировал ситуацию в своем аккаунте: «Это решение кажется морально неправильным и противоречащим интересам Великобритании. Уверен, что те, кого приняли в программу Chevening, будут в определенном риске со стороны Талибана (организация, деятельность которой запрещена в РФ) среди лучших, которых наше правительство хочет привлечь в Великобританию. Надеюсь, Борис Джонсон и Доминик Рааб срочно пересмотрят решение».

"Это решение необходимо поменять», — согласилась @judelmikevs.

В комментариях отметили, что этим студентам именно сейчас нужна поддержка Британии, потому что многие из них ушли с работы, чтобы переехать и учиться в королевстве, а сейчас их просто бросили и отказались помогать.

«Особенно когда такое происходит прямо перед тем, как они должны были уехать в Великобританию. Я контактирую с некоторыми из группы этого года (более половины из которой женщины), многие уволились с работы и отказались от повышения, чтобы получить эту стипендию», — рассказала @Oeppen.

«Морально отвратительное решение правительства. Они не только бросили Афганистан, но еще и поднимают мост на обратном пути», — прокомментировал @IosephusM.

Лишь малая часть пользователей написала, что они согласны с позицией правительства и понимают их решение. Некоторые считают опасным пускать кого-либо из Афганистана в Великобританию, потому что они могут быть завербованы Талибаном (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

«Я так понимаю, что рассмотрение заявлений без функционирующего посольства в стране, которая может стать государством-изгоем в считанные дни, к сожалению, невозможно», — объяснила @EmmaShepherdess.

Многие комментаторы считают, что проблема достаточно легко решается — можно оформить все документы по прилете.

«Просто дайте им билеты и решите всё, когда они будут здесь», — предложил @HarryMbike.

U.S. Embassy Kabul Афганские студентки

Ряд пользователей написали, что им стыдно за свою страну.

«Это стыдно», — считает @kirsti_kean.

«Нам должно быть стыдно как стране. 35 студентов, а не 3500. Вы говорите мне, что посольство не может решить проблему из Великобритании. Я знаю, что эти студенты чувствуют, что их возможности отобрали. Вы можем быть лучше как люди, без сомнения», — прокомментировал @doesitlooklike4.

Большинство несогласных считают, что все проблемы с визой можно решить на месте или вообще онлайн.

«Это так неправильно. Наше правительство абсолютно бессердечно. Этим студентам они нужны как никогда. Если посольство не может сделать всю бумажную работу, просто разрешите им приехать и сделайте её позже! Их всего 35», — написал @titch3435.

«Есть такая вещь под названием всемирная паутина, эта бумажная работа может быть сделана электронно из любого места в мире в любое время. Они просто злые», — отметил @skett2605.

«Это так неправильно! Нет никакой причины, по которой они не могут завершить бумажную работу в Великобритании, учитывая, что посольство чрезвычайно закрылось. Всех уже идентифицировали! Отбирать возможность у заслуживающего её студента — преступление, Борис Джонсон», — обратилась @MumMaisie к премьер-министру.

Ряд пользователей назвал ситуацию ужасной не только потому, что они недовольны отменой выдачи виз, но и потому, что они частично винят Великобританию в происходящем.

«Совершенно ужасно. Запад должен взять ответственность за провал в Афганистане. За всех людей, которые умерли. Мирные афганцы, британские солдаты, американские солдаты, афганские солдаты, так много людей умерли просто так», — прокомментировала @SueRiot.

Комментаторы отметили, что еще отвратительнее ситуацию делает мнение тех, кто радуется и поддерживает отказ в выдаче виз.

«Грустный факт в том, что подавляющее большинство людей в Великобритании будут рады, услышав это. О чём это говорит остальному миру?» — прокомментировал @MeSlengTeng.