Группа молодых людей напала на журналиста в Киеве. Инцидент произошел в субботу, 14 августа, возле здания офиса президента Украины после завершения акции националистов. По последним данным, пострадавшим оказался журналист Александр Кужельный. Позже стало известно, что двое молодых людей, избивших журналиста (он работает в издании «Буквы»), в присутствии главы «Национального корпуса» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Андрея Билецкого принесли свои извинения перед пострадавшим от их рук журналистом и конфликт уже исчерпан. По словам молодых людей, избивших журналиста, они совершили это по ошибке, так как получили информацию о том, что журналист кому-то «сливает» информацию о националистах.

Иван Шилов ИА REGNUM Жестокость

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Инцидент обсудили читатели телеграм-каналов PavlovskyNews, «Леся из СТРАНЫ», «Наглый», а также телеграм-канала главного редактора одесского издания «Таймер», публициста Юрия Ткачева. В целом многие отметили, что произошедшее с журналистом, а также отсутствие наказания виновных — это реалии постмайданной Украины.

«Мда, а я уже сочувствовать стал этому журналюге», — написал читатель под псевдонимом «Твоё Полнолуние».

«Следующий раз убьют, и будет тебе мировая! Никогда не прощай насилия, особенно в отношении себя!!!» — призвал Ghost Mr.

«Если побить журналиста, а потом извиниться, то ничего не будет», — с сарказмом отреагировал Ivan I.

Цитата мф Маугли. реж. Роман Давыдов. 1973. СССР Бандерлоги

«Страна превращается, точнее превратилась в цирк, но очень грустный», — добавила Ирина Н.

«Это «свой» журналист, ему дали команду не писать заявление. Малолетние нацики просто попутали. Был бы другой журналист, никаких извинений не было бы», — пишет Demian L.

«Капец… Безнаказанность порождает вседозволенность… Гребаное государство беспредела», — эмоционально отреагировала Lydmila.

«То есть они извинились, что побили ни за что. А если бы было за что, то это нормально?» — спросила Katerina.

«Сначала бей, стреляй, потом извинился, и никакого наказания. Настоящая украинская «демократия», хоть кому-то это надоело?» — задался вопросом Николай Н.

«Укргосударственность — это такая песенно-плясовая сущность, переходящая от веселья к плачу. И обратно. Никакого отношения к государству эта аморфная, амебная структура не имеет. Злой цирк… Но скоро и он закроется. Билеты на этот бедлам уже никто не покупает…» — пишет Сергей.

«В европейском филиале Сомали это нормальное явление», — добавил Александр.

«Один ужас. Бьют, извиняются, — журналиста побили. Какая разница, кого побили? Люди, что с вами? Удар — отвечай по закону. Страшно жить в стране, где делают исключение «ветеранам» и разбираются, кого побили», — отметил «Гари».

"Семь лет на Украине непрерывно пестуют в АТО маньяков и психопатов, всячески превознося их кровавые «подвиги», а потом удивляются «шо цэ таке?!» (что это такое — М. Р.)», — написал Игорь Г.

«А в дураках остались те, кто бросился защищать журналюгу», — отметил Дмирий Н.

«Всё хорошо в этой новости. Только не понимаю, почему фотограф сам не извинился за то, что испачкал кроссовки ребятам своей головой», — с сарказмом добавил Daniil.

«Активисты «Нацистского корпуса» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) избили журналиста, а Зеленский и фракция «Слуга народа» языки в *опу засунули и молчат? Это если угроза агентам внешнего управления или своим «слугам», они моментально с заявлениями все: недопустимо, расследовать, ляляля. А всех остальных активистам «Нацкорпуса» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) избивать можно, русских — даже нужно. Это у Зеленского уже так заведено», — отреагировал на своем телеграм-канале украинский политолог Александр Скубченко.

Facebook.com_alexandr.kuzhelny Александр Кужельный.

«Посмотрела видео, как малолетние и не очень… ногами лупят по голове фотокора издания «Буквы», которое лояльно к Пороху и нацам (к Порошенко и националистам — М .Р.). Двойственное чувство. Людей бить нельзя, это преступление и за это наказание, а лучше тюрьма. Журналистов при исполнении тем более, бить нельзя, за это усиленное наказание, ибо они защищены отдельным законом. Также все прекрасно понимают, что СМИ, которое поддерживает нациков и их оправдывает, должно задуматься. Всё это и их, в том числе, работа, а точнее, ее следствие. Но вывод всего один: радикальные группировки должны быть запрещены, лидеры наказаны. Отдельные отморозки должны сесть в тюрьму, чтоб другим неповадно было. Нацирадикализм — тупиковая ветвь развития эволюции», — добавила на своем телеграм-канале украинская журналиста Олеся Медведева.

«До тех пор, пока мы как власть будем реагировать, иногда заигрывая, а иногда идя на поводу, на уличный беспредел «-истов» всех мастей, у нас будут продолжать избивать журналистов, рисовать на стенах свастику и палить фаера. И до тех пор в этой стране не будет ни демократии, ни элементарной цивилизации. Монополия государства на насилие и обеспечение элементарного порядка — минимум, который требуют от нас люди», — написал на своем телеграм-канале председатель комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

«Смешная история в Киеве. Нацики толпой ногами по голове избили фотографа, потому что решили, что он антифашист. Но фотограф разъяснил, что он никакой не антифашист, а наоборот, работает на издание Порошенко. Нацики извинились, мол, перепутали, бывает. Фотограф отнёсся с пониманием и простил. Он же и правда не антифашист какой-то», — подытожил на своем телеграм-канале главный редактор одесского издания «Таймер» Юрий Ткачев.

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