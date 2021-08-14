Как только Украина начнет всерьез отказываться от нейтрального и безъядерного статуса, страны не станет. Об этом 13 августа в эфире телеканала «Наш» заявила бывший депутат Рады Елена Бондаренко.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Марионетки

«Наше государство возникло только благодаря тому, что мы взяли на себя обязательство безъядерного и нейтрального статуса… Как только мы начнем всерьез отказываться от этого статуса, нашей страны не будет. Это гарантия нашего существования. Мы сейчас собственными руками отказываем себе в существовании», — отметила она.

Украинский политик также напомнила о ряде решений, принятых ранее украинской властью, которые экономически «ударили» по стране и свидетельствуют о зависимости Украины.

«Когда государство начинает принимать убыточные системные решения, которые идут вразрез с интересами собственного государства, для меня это и есть уже признак зависимости. Мы принимаем государственные решения, которые идут нам только во вред… Я напомню, какие решения экономические, политические, мы принимали с огромным ущербом для себя. С огромнейшим, колоссальным и, возможно, невосполнимым… Первое, — это подписание ассоциации с Евросоюзом, которая сразу нас лишила 20 млрд долларов при торговле с Российской Федерацией… Что нам дали взамен, 600 млн торговли с Евросоюзом?.. То есть мы потеряли почти 19,5 млрд своего дохода ежегодного в бюджет… Второе, давайте вспомним в 2015 году наиболее знаковое — это отмена прямого авиасообщения с Российской Федерацией. Мы теряем каждый год два миллиарда. С 2015 года… 12 миллиардов мы потеряли… Блокада Донбасса. По оценкам [бывшего премьер-министра Украины Владимира] Гройсмана в 2017 году, мы по году потеряли два миллиарда. С 2017 года… 10 миллиардов мы потеряли. Донбасс, который составлял 20% от ВВП… это где? Это мы вообще как восполнять будем?.. Транзит газа, который мы сейчас теряем… Я хочу спросить, если наша власть, не меняя курса, постоянно принимает абсолютно убыточные, вредоносные экономические решения, насколько она независима в этих решениях?» — сказала она.

ngu.gov.ua Украинский военный. Донбасс

Заявление Елены Бондаренко обсудили на YouTube-канале «Наш», а также на странице телеканала «Наш» в социальной сети Facebook. Многие согласились с тем, что изложила украинский политик.

«А сколько за водичку в Крым получили бы?! Ну вам нужнее личинки комаров выращивать», — с сарказмом написал один из читателей.

«Украина, конечно, много теряет денег в связи со сменой курса, но ведь взамен она обретает «свободу» от России, а свобода не может стоить дешево…» — также не без сарказма отреагировал ironfid.

«Мы уже потеряли очень много, когда заявили о НАТО и ЕС. Потеряли территории, людей, экономический потенциал. Дальше будет еще хуже, если мы не выполняем своих обязательств, то чего другие должны выполнять?» — поинтересовался Анатолий Л.

«Я что-то пропустил? Разве Украина уже давно не отказалась от «нейтрального статуса»? Вроде уже несколько лет в её конституции написано про «стремление в НАТО», — отметил BokserPerm.

Aleksandrvoeykov Народный депутат Верховной Рады 5, 6, 7 созывов Елена Бондаренко

«Лукавит Бондаренко. Забывает упомянуть, что по сути от «нейтрального статуса» они стали отказываться ещё в конце 90-х. Это первое. Второе. По поводы «страны не будет», так её по существу уже нет. Государства как такового нет, есть усиленная имитация государства и государственной деятельности. А как это выглядит, достаточно посмотреть и послушать, что они несут, прости Господи. И не надо никакой и ничьей пропаганды, которой они пугают своих вислоухих громадян (граждан — М. Р.), они сами одна большая и уродливая пропаганда», — написал Sergey SMG.

«Святая правда! Но 90% упоротых не желают в это поверить! Жаль, ещё немного и будет уже невозврат!.. Ну мы же такие сильные… Вы что! Нам же надо только в драку лезть… России надо допекать… Всех своих оттолкнуть от себя… Маразм полный…» — отреагировала Elena G.

«А мне больше нравится исторический союз образца 1941−1945 и кто сказал, что при… ОДКБ (Организации Договора о коллективной безопасности — М. Р.) не будет Украины?» — пишет Екатерина Н.

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