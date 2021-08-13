13 августа 2021 | Время чтения 5 мин

На Украине продолжают размышлять над заявлением украинского министра Алексея Резникова о возможности размещения на территории Украины ПВО США. В сети обсудили заявление эксперта Дмитрия Марунича о том, что если на территории Украины появятся военные базы НАТО, то последует реакция со стороны России. Россия, по словам эксперта, разместит вблизи украинских границ дополнительную группировку вооружения.

Мирослава Романенко, , 13:35 — REGNUM Если на территории Украины появятся военные базы НАТО, то последует реакция со стороны России, которая разместит вблизи украинских границ дополнительную группировку вооружения. Об этом 12 августа в эфире телеканала «Наш» заявил украинский эксперт Дмитрий Марунич.

Наколка Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Если здесь появятся военные базы НАТО, то, соответственно, реакция Российской Федерации будет ожидаема… Развернут вблизи украинских границ дополнительную группировку вооружения… Нам зачем это?.. И Зеленский будет выезжать и говорить: российская группировка в восьмидесяти километрах от украинской границы». Если такая цель, то не вопрос…» — сказал он.

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Заявление Дмитрия Марунича обсудили на YouTube-канале «Наш». Многие порекомендовали украинским экспертам вспомнить о примере воссоединения Крыма с Россией после государственного переворота на Украине. Люди напомнили, что нелегитимная власть хотела, чтоб в Крыму были размещены базы НАТО. Были и те, кто придерживается мнения о том, что нынешнее руководство НАТО не пойдет на такой шаг, как размещение баз НАТО или ПВО на территории Украины, и это всего лишь «хотелки» Киева. В целом многие отметили, что последствия размещения баз НАТО на Украине могут быть для украинской стороны весьма печальными…

«Что даст база США в Украине украинцам? Ничего, кроме геморроя…» — отреагировал Nikolay R.

Хоровод Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«При военном глобальном конфликте выжигаться будет первым ближайшее тактическое оружие (читай — ближайшие базы противника), так что пока в дядю Сэма будут лететь подарки, базе НАТО под Киевом уже прилетит. Уменьшение времени принятия решения делает сон гораздо менее крепким… Зоопарк, где их находят с такими гладкими мозгами…» — ответила ему Olga A.

«Базы-то как появятся за один день? Как в компьютерной игре? Как только первый экскаватор заедет на точку стройки, русские сразу сровняют это место с землей какими-нибудь «калибрами»… Причем даже убивать никого не будут, шмальнут ночью, пока все «трактористы дома спят». А на завтра ни один хлопец туда не полезет, все поедут на заработки в Россию», — написал Andre Chekky.

«Базы и ПВО никто не будет там размещать. Так как в НАТО и США пока еще адекватные руководители более-менее», — считает Dmitry A.

«Ребята, размещая у себя НАТО, вы наводите… прицел на себя. Вам это надо?» — спросил Андрей Ш.

«Если бы можно было так легко и безнаказанно разместить базы на Украине, то Штаты давно бы это сделали!» — отметил читатель под псевдонимом «Как-то так!».

«Странные люди. Боитесь баз на границе, но не боитесь размещать их на своей территории. По-моему, это намного опасней во всех отношениях…» — написала Alina t.

«Тогда действительно у границы с Украиной появятся войска с тактическим ядерным вооружением», — отреагировал Денис Ч.

«РФ просто жахнет. И по-настоящему», — добавил Сергей Ф.

Манёвры Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Какие вы там базы размещаете? О чём вы спорите? Спросите для начала НАТО, рискнут они поставить свои базы без согласования с РФ на вашей территории? Получите ответ, тогда есть повод спорить… Польша разместила у себя на свою голову. Спросите их, рады теперь они этому? Теперь всё морское, воздушное и сухопутное ракетное вооружение Калининградской области смотрит на базы. Один незапланированный и заранее не согласованный «пук» в районе любой из баз, как-то косвенно напоминающий подготовку к пуску ракеты, подпишет приговор всем базам и прилегающим поселкам. Или вы думаете, мы будем ждать пока вылетит ракета и упадет на один из наших городов? После развала [СССР], России тоже много чего обещали западные «друзья», чуть страну на части не развалили», — написал Александр М.

«Мне нравится: «Если мы разместим базы НАТО, реакция России будет предсказуема…». Упоротые аналогии с Крымом вообще не видят? Вы там как раз хотели базы НАТО разместить. А сидят вроде умные люди и боятся об этом рассказать упоротым! Будете дальше молчать, без выхода к морям останетесь…» — пишет Парамон П.

«Первая база — и Украине конец!..» — добавил Владимир П.

«Если в/на Украине появится хоть намек на базы, которые будут угрожать не только РФ, но и Белоруссии, то произойдет следующее: 1. РФ и Белоруссия введут против Украины полную экономическую и транзитную блокаду, а она получает 75% топлива из РФ и РБ, завязана энергомостом и практически полностью зависит от газа. 2. РФ развяжет руки ЛДНР и начнет помогать более серьезным вооружением. 3. РФ уже официально и реально подведет войска к границам Украины как со своей территории, так и со стороны РБ. Таким образом, Украина окажется полностью отрезана с севера, юга (Крым) и востока. На полном иждивении Запада. Внимание — вопрос! На кой хрен Западу сдалось такое счастье — кормить и снабжать нищую, неплатежеспособную страну, на которую наведены ракеты хрен знает с какой начинкой с трех сторон, да и еще с внутренним расколом?» — написал zac.

НАТО Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Если что-то развернут, Украины просто не станет. Вот и весь ответ. И чего без толку спорить?.. Хотели в Крым запустить американцев и НАТО, где теперь Крым?» — задалась вопросом Елена Ш.

«Всё проще. Если возле России на территории Украины появится что-нибудь натовское, что сильно сократит «время подлёта», то в ответ будет не перемещение пехоты, как они себе воображают. Будет резкое изменение ландшафта в этом месте. Большая глубокая яма. Потом можно будет карпов разводить. Посмотрите, как Израиль реагирует на движения Ирана в Сирии. Ну, вот примерно так. Только плюхи будут покрупнее. Поэтому не подставляйте мирно проживающих людей, делая из них мишень. Хорошо, что не этим «экспертам» решать. Вот американцы, кажется, прекрасно понимают изменение «расклада». Ещё три года назад по морям-океанам плавали могучие авианосные группы. Хотя и тогда не «неуязвимые». А сегодня это невероятно дорогостоящие беззащитные мишени…» — отметил Игорь С.

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