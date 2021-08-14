Главным противником «возвращения» Донбасса в состав Украины является действующая власть Украины. Об этом 13 августа в эфире украинского телеканала «Наш» заявил украинский политолог Михаил Чаплыга.

Иван Шилов ИА REGNUM Народ Донбасса

Эксперт смоделировал ситуацию, при которой Донбасс «вернулся» в состав Украины и там стали внедрять гуманитарную политику, которая проводится сейчас украинской властью на всей территории Украины. Речь о законе о декоммунизации (переименование улиц), при котором, например, улицу Артема теоретически переименуют в улицу главаря ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Бандеры. Также эксперт добавил, что в случае «возвращения» Донбасса должен вступить в силу закон об обороте земель сельскохозяйственного назначения, в соответствии с которым будет продаваться земля.

«Вы себе это представляете? Вы понимаете, что этого не будет?.. До тех пор, пока не будет изменения в гуманитарной сфере… Никакой «реинтеграции» не будет…» — подытожил он.

Заявление эксперта обсудили на YouTube-канале «Наш», а также на странице телеканала «Наш» в социальной сети Facebook. Многие согласились со словами эксперта, добавив, что Киеву, в принципе, Донбасс и его люди не нужны.

«К возвращению Донбасса власть могли бы подтолкнуть экономические причины, — более дешёвый донбасской уголь. Но поскольку народ можно считать схавал высокие цены на коммуналку, горячую воду и отопление, лишь недовольно ворчит в тряпочку, то других причин возвращать Донбасс у них и нет», — считает Victor O.

Vpmon.ru Униаты на шествии бандеровцев

«Власть Зеленского не желает возвращать Донбасс… Подтверждением являются те законы, которые принимает Рада и то, что они не принимают сознательно, будучи у власти… Подписывают документы дважды и в Минске, и в Париже, и не исполняют! Ну кто после этого будет вести с ними переговоры? Они за войну с Донбассом, они убийцы своего народа!» — отреагировала Нина К.

«Ну наконец-то, причина становится ясна, кто виноват в проблемах Донбасса, да еще начали об этом говорить граждане Украины и не на кухнях, заметьте…» — добавила Елена И.

«И, честно говоря, непонятно, как могут в одной стране мирно жить люди с такими разными представлениями обо всем… О добре и зле, о том, что хорошо и что плохо… Да обо всем абсолютно!» — отметила Татьяна М.

«Это было ясно ещё в 2014 году — война и уход Крыма. Нужно было, чтобы 6 миллионов не голосовали», — пишет читатель под псевдонимом «Из Донецка с Любовью».

«Чаплыга правильно сказал, Донбасс будет категорически сопротивляться всем этим… реформам и правильно будет делать», — написал Зияутдин Р.

«Главный противник возвращения сам Донбасс, а не ваша конченая власть, которая ведет себя с ним, как бешеная собака на сене, — и самой не нужен, и отдать жалко», — написал «Добрый Шубин».

«Это было понятно (вероятно, речь о гуманитарной политике Киева — М. Р.) ещё в конце 2013 года, только прогнулись все, кроме Крыма и Донбасса», — отреагировал Alex.

«Улицы имени Бандеры… не будет в Донецке!!! По крайне мере не при на нашей жизни, бьюсь об заклад…» — подытожил Villy Vilson.

Жертвы бандеровцев

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Напомним, в 2014 году произошел государственный переворот на Украине и легитимная власть прекратила свое существование. Жители Донбасса не признали антиконституционный переворот и приняли решение об образовании республик Донбасса. В ответ захватившие в Киеве власть начали в отношении жителей ДНР и ЛНР войну, которая продолжается по сей день.