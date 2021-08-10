Оксана Переможенко, 10 августа 2021, 16:06 — REGNUM Украина долго не сможет взять под контроль территории республик Донбасса. Об этом в эфире украинского телеканала «Наш» заявил бывший глава Закарпатской областной государственной администрации Геннадий Москаль, отвечая на соответствующий вопрос телезрителя.

Монумент «Твоим освободителям, Донбасс»
Монумент «Твоим освободителям, Донбасс»
(сс) Andrew Butko

Отметим, Украина, развязавшая в 2014 году гражданскую войну в Донбассе, утверждает, что вооруженные силы Украины якобы воюют в Донбассе не с мирными жителями ДНР и ЛНР, а якобы с российской армией. Война в Донбассе длится восьмой год.

«Даже если «Путин уйдет», я думаю, еще долго мы туда (в Донбасс. — О. П.) не зайдем… Или зайдем вооруженным [путем] с большими… потерями…» — сказал он.

На уточняющий вопрос журналиста, почему Украина не сможет туда «зайти», Москаль сбивчиво ответил, что «так сложилось», что жители Донецкой и Луганской народных республик испытывают по отношению к Украине «недоверие», «злобу», «ненависть», которая нарастает. При этом политик не стал говорить о причинах испытываемых жителями ДНР и ЛНР чувств.

«Сложилось так… недоверие, злоба, ненависть, она всё больше…» — сказал он.

Москаль также добавил, что Киев запретил проводить выборы на оккупированной Киевом части Донбасса, потому как там «не за тех голосуют».

Заявление политика обсудили на YouTube-канале «Наш». Многие отметили, что после всего, что претерпел Донбасс от Украины, республики Донбасса не станут никогда территорией Украины.

Митинг в Донецке
Митинг в Донецке
© ИА Красная Весна

«А он (Путин. — О. П.) туда и не приходил, чтобы уйти», — отреагировала Тамара У.

«Нет, вы посмотрите на него!.. Сколько людей вы (ВСУ) мирных в Донбассе положили? Какое «зайдем»? Через кровь никто не переступит… Украина — убийца и палач для Донбасса. Мама, которая похоронила там своего ребенка, погибшего от снаряда ВСУ, захочет, чтоб Донбасс был в составе Украины? Это риторический вопрос!» — пишет Anna T.

«Прямое признание украинского политика в том, что в Донбассе гражданская война», — отметил Олег С.

«Хватит уже трепаться! Убили мирных детей, а потом «а нас за что»? Там к концу года будет миллион российских граждан, говорить больше не о чем», — добавила Цезария А.

«Республики не выбирали ваших президентов, — ни предыдущего, ни нынешнего! Ваша власть им не указ! Они свой выбор сделали, а вот Украина не может признаться, что и Крым, и Донбасс ей нужны без людей…» — написала Людмила Е.

«Не могут сказать, что нельзя им Донбасс возвращать. Для них это бомба. Вся политика рухнет», — добавил Дима Т.

«Люди не простят смерти детей», — отреагировала Тамара К.

Разрушения в Донецке после обстрела ВСУ
Разрушения в Донецке после обстрела ВСУ
© ИА Красная Весна

«Да Донбасс уже при любом раскладе не будет никогда называться Украиной и быть внутри Украины! Как же люди Донбасса смогут стать опять Украиной и жить с той властью, которая отдавала приказы убивать их и когда хоронили убитых ребятишек. Это нонсенс — думать, что Донбасс опять станет Украиной», — пишет Елена Ш.

«Вы убивали там людей, и что вы после этого хотите?..» — поинтересовался Валентин П.

«Склалося (сложилось. — О. П.)? Так вы постарались от души, чтобы ненависть к вам передавалась столетиями», — отметила Людмила Л.

«А Донбасс уже давно решил, где он и с кем он», — написала Елена Ш.

«Украина — анти-Россия, а Донбасс — анти-Украина», — пишет Эльдар Б.

«Вы никогда туда не войдёте и пора прекращать заниматься хе*ней. Два поколения минимум жителей ДЛНР вас будут считать врагами!..» — отреагировал Ramil H.

«А что сделала власть, чтобы ее любили на неподконтрольных? Стреляли, убивали — да. За это любят?» — задал риторический вопрос dgon kotov.

«Не надоело обсуждать Донбасс? Он уже никогда не вернётся в поле юрисдикции русофобской Украины, где русский язык вне закона. Это русскому по духу Донбассу надо?» — в свою очередь поинтересовался Viktor C.

Празднование Дня освобождения Донбасса. Донецк
Празднование Дня освобождения Донбасса. Донецк
© ИА Красная Весна

«Вы их бомбите, а они вас ненавидят. Все «больше и больше»! Ну надо же. Должны же любить все больше и больше. Вот же они неблагодарные», — с сарказмом отреагировал «Дино хочет знать».

«Вы разгромили их дома, убили их родных и требуете от них любви, и чтобы они голосовали за вас», — добавила Виктория Б.

«Не будет Донбасс украинским… Конец. Слишком много ужасного вы натворили с людьми Донбасса… Я думаю, что половина территорий отойдет от Украины в скором времени», — подытожил Pavel C.

Читайте также: «В ДНР и ЛНР уже нет граждан Украины: армия стреляет в свой народ один раз»