10 августа 2021 | Время чтения 4 мин

В сети обсудили заявление бывшего главы Закарпатской областной государственной администрации Геннадия Москаля о том, что Украина долго не сможет взять под контроль территории республик Донбасса.

Оксана Переможенко, , 16:06 — REGNUM Украина долго не сможет взять под контроль территории республик Донбасса. Об этом в эфире украинского телеканала «Наш» заявил бывший глава Закарпатской областной государственной администрации Геннадий Москаль, отвечая на соответствующий вопрос телезрителя.

Монумент «Твоим освободителям, Донбасс» (сс) Andrew Butko

Отметим, Украина, развязавшая в 2014 году гражданскую войну в Донбассе, утверждает, что вооруженные силы Украины якобы воюют в Донбассе не с мирными жителями ДНР и ЛНР, а якобы с российской армией. Война в Донбассе длится восьмой год.

«Даже если «Путин уйдет», я думаю, еще долго мы туда (в Донбасс. — О. П.) не зайдем… Или зайдем вооруженным [путем] с большими… потерями…» — сказал он.

На уточняющий вопрос журналиста, почему Украина не сможет туда «зайти», Москаль сбивчиво ответил, что «так сложилось», что жители Донецкой и Луганской народных республик испытывают по отношению к Украине «недоверие», «злобу», «ненависть», которая нарастает. При этом политик не стал говорить о причинах испытываемых жителями ДНР и ЛНР чувств.

«Сложилось так… недоверие, злоба, ненависть, она всё больше…» — сказал он.

Москаль также добавил, что Киев запретил проводить выборы на оккупированной Киевом части Донбасса, потому как там «не за тех голосуют».

Заявление политика обсудили на YouTube-канале «Наш». Многие отметили, что после всего, что претерпел Донбасс от Украины, республики Донбасса не станут никогда территорией Украины.

Митинг в Донецке © ИА Красная Весна

«А он (Путин. — О. П.) туда и не приходил, чтобы уйти», — отреагировала Тамара У.

«Нет, вы посмотрите на него!.. Сколько людей вы (ВСУ) мирных в Донбассе положили? Какое «зайдем»? Через кровь никто не переступит… Украина — убийца и палач для Донбасса. Мама, которая похоронила там своего ребенка, погибшего от снаряда ВСУ, захочет, чтоб Донбасс был в составе Украины? Это риторический вопрос!» — пишет Anna T.

«Прямое признание украинского политика в том, что в Донбассе гражданская война», — отметил Олег С.

«Хватит уже трепаться! Убили мирных детей, а потом «а нас за что»? Там к концу года будет миллион российских граждан, говорить больше не о чем», — добавила Цезария А.

«Республики не выбирали ваших президентов, — ни предыдущего, ни нынешнего! Ваша власть им не указ! Они свой выбор сделали, а вот Украина не может признаться, что и Крым, и Донбасс ей нужны без людей…» — написала Людмила Е.

«Не могут сказать, что нельзя им Донбасс возвращать. Для них это бомба. Вся политика рухнет», — добавил Дима Т.

«Люди не простят смерти детей», — отреагировала Тамара К.

Разрушения в Донецке после обстрела ВСУ © ИА Красная Весна

«Да Донбасс уже при любом раскладе не будет никогда называться Украиной и быть внутри Украины! Как же люди Донбасса смогут стать опять Украиной и жить с той властью, которая отдавала приказы убивать их и когда хоронили убитых ребятишек. Это нонсенс — думать, что Донбасс опять станет Украиной», — пишет Елена Ш.

«Вы убивали там людей, и что вы после этого хотите?..» — поинтересовался Валентин П.

«Склалося (сложилось. — О. П.)? Так вы постарались от души, чтобы ненависть к вам передавалась столетиями», — отметила Людмила Л.

«А Донбасс уже давно решил, где он и с кем он», — написала Елена Ш.

«Украина — анти-Россия, а Донбасс — анти-Украина», — пишет Эльдар Б.

«Вы никогда туда не войдёте и пора прекращать заниматься хе*ней. Два поколения минимум жителей ДЛНР вас будут считать врагами!..» — отреагировал Ramil H.

«А что сделала власть, чтобы ее любили на неподконтрольных? Стреляли, убивали — да. За это любят?» — задал риторический вопрос dgon kotov.

«Не надоело обсуждать Донбасс? Он уже никогда не вернётся в поле юрисдикции русофобской Украины, где русский язык вне закона. Это русскому по духу Донбассу надо?» — в свою очередь поинтересовался Viktor C.

Празднование Дня освобождения Донбасса. Донецк © ИА Красная Весна

«Вы их бомбите, а они вас ненавидят. Все «больше и больше»! Ну надо же. Должны же любить все больше и больше. Вот же они неблагодарные», — с сарказмом отреагировал «Дино хочет знать».

«Вы разгромили их дома, убили их родных и требуете от них любви, и чтобы они голосовали за вас», — добавила Виктория Б.

«Не будет Донбасс украинским… Конец. Слишком много ужасного вы натворили с людьми Донбасса… Я думаю, что половина территорий отойдет от Украины в скором времени», — подытожил Pavel C.

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