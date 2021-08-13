Украинскому телеканалу «Интер» грозит третья внеплановая проверка в связи с показом советских фильмов. Об этом 12 августа со ссылкой на пресс-службу национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Украины сообщает ИА «Красная Весна».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Цензура

По информации источника, телеканал демонстрировал фильмы российских режиссеров, в которых снимались российские актеры, ранее включенные в список лиц, угрожающих национальной безопасности Украины. Речь идет о следующих фильмах: «Место встречи изменить нельзя», «Узник замка Иф», «Д'Артаньян и три мушкетера», «По семейным обстоятельствам», «Большая перемена». Станислав Говорухин,Михаил Боярский,Ирина Алферова,Алиса Фрейндлих,Олег Табаков, Евгений Стеблов, Борис Клюев и Валентина Талызина, по мнению украинских чиновников, якобы создают «угрозу» национальной безопасности Украины, так, как актеры и режиссер поддержали воссоединение Крыма с Россией и посещали Крымский полуостров.

Новость обсудили на YouTube-канале издания «Страна.ua», на странице депутата Рады Вадима Рабиновича в социальной сети Facebook и на телеграм-канале «Бородатая Бабушка». Многих возмутило решение украинских чиновников об очередной проверке телеканала.

«Как эти фильмы могут быть угрозой нашей безопасности??? Это ли главная проблема Украины?!» — не понимает Ирина Л.

«И обязательно проверят! Только за одну фразу Глеба Жеглова: «Вор должен сидеть в тюрьме!» От неё весь Нацсовет, наверное, несколько дней трясло от страха!» — иронизирует Владислав Б.

Цитата из х∕ф «Место встречи изменить нельзя». Реж. Станислав Говорухин. 1979. СССР Жеглов

«Что они вообще творят? Пусть будут русскоязычные и украиноязычные каналы. Надо гордиться тем, что наша страна многонациональная, многоязычная, многокультурная. Зачем все под одну гребенку?! Раз решили идти в ЕС, так пусть и ориентируются на ЕС, где Швейцария, Бельгия и т. д. — страны многонациональные, с множеством госязыков», — отреагировала Илона Ю.

«Просто надо разделить Украину на русскоязычную и украиноязычную, и все. На две части… Ведь этого добиваются наши парламентарии?» — задалась вопросом Miroslava S.

«Их жаба давит потому, что сняты эти фильмы с достоинством, а сейчас по ящику одна гыдота (гадость — О .П.), смотреть противно…» — добавил Олег О.

«Зеленского сериалы почему не запретят, там же российские актеры снимаются…» — написал Василий А.

«Я поддерживаю, всё им запретить, русский язык особенно… Кстати, в Узбекистане, где после 1991-го с удовольствием отказались от русского языка, сейчас мало того что углубленно его изучают, но и русские школы открывают. Тоже думали, арабский — панацея, русский —на фиг. А теперь, не знаешь русский язык — 300 баксов з/п. Знаешь — от 500. То же самое и с украинскими товарищами лет через десять будет. Письменность бы ещё на латиницу…» — пишет Иван Ч.

«Идиотизм!!! Сколько это будет продолжаться???» — отреагировала Larisa S.

«Если эти фильмы не показывать, то что показывать, украинского ведь ничего талантливого нет, все третьесортное в основном», — написала Алена Ю.

«Я так смотрю, то, по их логике, хватит одних певцов и артистов России, чтобы захватить Украину», — отметил Vyacheslav V.

Rada.gov.ua Заседание Верховной рады

«Злые языки говорят, что скоро власть будет заказывать приспособление для измерения черепов и генетические тесты для недоукраинцев. Не верю, что дойдёт до такого маразма», — с сарказмом написал Игорь К.

«Так мы обязательно «объединим» страну и «вернём» в свои объятия «оккупированные» территории», — пишет Polina P.

«Мы всё равно это всё будем смотреть, если захотим. Уж лучше пусть сразу интернет объявляют угрозой нацбезопасности и вырубают его… Тогда и телек с их… пропагандой все начнут смотреть, а ещё на улицу повыходят, в библиотеки пойдут, поумнеют. Не, бред какой-то, интернет вырубать нельзя», — смеется Olya.

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