В Хмельницкой области Украины в детском лагере включали русские и советские песни. В итоге работники лагеря, причастные к этому, были уволены, сообщает телеграм-канал 112.ua. Речь о детском лагере «Чайка», который находится в селе Головчинцы и подчиняется городскому совету Хмельницкого.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский националист

О звучании русских и советских песен сообщили представители националистической скаутской организации «Пласт», лагерь которых размещен по соседству. По словам волонтера «Пласта» Леси Иващенко, представители организации просили «не включать на весь лагерь Басту, Моргенштерна и кучу других российских исполнителей».

«А потом мы услышали «Катюшу», «День победы» и попытались выяснить, что вообще происходит… В ответ на разговор прибыли две дамы… И тогда мы узнали, что наша программа националистическая, а у них дети «не такие», что это дети просят «ставить» песни запрещенных исполнителей…» — написала Иващенко на своей странице в социальной сети Facebook.

Dnipro Члены организации «Пласт» несут портреты бандеровских боевиков

В свою очередь, в горсовете Хмельницкого отреагировали на инцидент. По словам представителей управления образования, руководство лагеря и все ответственные за звучание «неправильной», с точки зрения представителей «Пласта», музыки были уволены.

Инцидент обсудили читатели украинских телеграм-каналов 112.ua и «Первый независимый». Многих возмутил тот факт, что людей уволили из-за звучания советских песен.

«Будем надеяться, что люди найдут работу в более достойных местах», — написал Vlad P.

«Я извиняюсь, а по какой же статье уволили людей?» — поинтересовался один из читателей.

«Для потомков бандеро-фашистов День Победы как святая вода для чертей. Как же мы этому рагулью галицайскому (вероятно, речь о националистах с Западной Украины — О. П.) страну про*рали?» — эмоционально отреагировал Виктор Ч.

«Такие Иващенко выискивают, кто что сказал, кто спел, и скорее доносят. Это у них в крови», — добавила Валентина.

«Фашисты, страшно жить…» — пишет Ника.

Торжественная встреча немецкого генерал-губернатора Польши во Львове. 1 августа 1941

«Зря уволили… Песни ведь действительно хорошие! На них воспитали не одно поколение прекрасных людей», — отметил Федор Иванович.

«А что не так с «Катюшей»? Ни слова восхваления Союза нет. Песня о любви!» — добавила Галина К.

«Собрать бы в кучу всех «волонтёров» и заставить заниматься реально полезным делом», — отреагировал читатель под псевдонимом Имя Фамилия.

«Какое-то Средневековье! И 1937 год одновременно», — отреагировала Таисия.

«Так лагерь, скорее всего, был построен при СССР, так что можно. И кстати, детские песни СССР были хорошие. Что-то я за 30 лет независимости не знаю ни одной хитовой детской песни», — написал «Сир Эртур Дейн 84».

«Стукачи какие-то, пришло время доносов…» — пишет Сергей К.

«Когда все эти… уже на клубнику в Польшу уедут и оставят в покое нормальных граждан?» — поинтересовалась Alena.

«А чего Днепрогэс ещё не взорвали? Его же при Советском Союзе строили на «кровавые» деньги компартии. А метро в Киеве почему не затопили? А все сталинские дома на Крещатике почему не разобрали?» — задался вопросами Michael G.

«А родители автора ролика (который также опубликовала «волонтер» в Facebook — О .П.) так же реагировали на песню «День победы»? И на парады 9 мая, конечно, не ходили? И не имели дополнительный выходной? Что за шестеры? Идиоты», — с сарказмом и возмущением отреагировала одна из читательниц.

«Вот как фашизм по стране пополз, разговаривать на родном языке запрещают, слушать песни дедов, отцов!» — подытожил Александр.

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