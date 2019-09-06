Киев, , 15:19 — REGNUM На Украине продолжается история с принятием законопроекта о государственном признании молодежной националистической организации «Пласт», передает корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, что 4 сентября стало известно, что Зеленский ветировал закон о «национально-патриотическом» воспитании, заявив, что привилегии для ее функционирования и получения ею государственной поддержки ограничат права других граждан страны. Президент был жестко раскритикован представителями предыдущей власти.

Сегодня, 6 сентября, организация «Пласт» в официальном заявлении поддержала поправки президента Владимира Зеленского и призвала Раду принять законопроект с их учетом. В частности, «Пласт» просит исключить нормы о прямом государственном финансировании организации.

«Хотя это дало бы нам возможность увеличить число ячеек, привлечь еще больше взрослых волонтеров к работе с детьми, провести больше мероприятий как в Украине, так и в странах проживания украинской диаспоры, а следовательно, приблизиться к реализации нашей цели — сделать пластовое движение доступным для каждого украинского ребенка», — подчеркивается в заявлении.

Отдельно в «Пласте» попросили основные политические силы Украины в сложившейся вокруг закона ситуации не использовать организацию в политических интересах.

ИА REGNUM напоминает, что закон о господдержке «Пласта» принял в конце мая предыдущий состав украинского парламента. Целью закона было обозначено усиление «гражданского образования и национально-патриотического воспитания молодежи» через пластовый (скаутский) метод. Организация популярна исключительно на западе Украины и частично в Киеве.