На Украине утвердили программу обращения с отработавшим ядерным топливом, которая позволит до 2025 года отказаться от необходимости его вывоза в Российскую Федерацию, сообщил 11 августа премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. По словам главы украинского правительства, ключевым пунктом программы является строительство и эксплуатация в зоне отчуждения централизованного хранилища отработавшего ядерного топлива, которое будет свозиться из трех украинских АЭС (Ровенской, Южно-Украинской и Хмельницкой).

Иван Шилов ИА REGNUM Атомная Украина

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«До этого Украина вывозила отработавшее ядерное топливо из трех своих АЭС в Россию, и это стоило «Энергоатому» около $200 млн ежегодно. Теперь эти средства можно будет направлять на технологическое развитие наших атомных станций», — отметил глава украинского правительства.

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Новость обсудили на YouTube-канале «ТСН», на странице депутата Рады Вадима Рабиновича в социальной сети Facebook, а также на телеграм-каналах «Инсайдер UA» и «Украина Online». Многие выразили опасения, что вскоре на Украину будут свозить ядерные отходы из стран Евросоюза, а не только не только с украинских АЭС.

«А плюс еще, что наши так называемые партнеры по договоренностям будут свой хлам к нам свозить, вообще шик…» — написал «Адыг в Эвропе».

Ядерные отходы

«Эх, дураки и дороги… Предлагаю прямо в офисе президента их хранить, назло России», — с сарказмом добавил Владимир К.

«Думаю, не только не отдадим свой радиоактивный мусор, но и примем чужие отходы. Правительство Украины превращает страну в радиоактивную свалку», — отметил Алекс Г.

«И не только это… Доскакались, допрыгались в 2014 году. Теперь и трубу (украинскую ГТС — М .Р.) можно на металл пустить той же России, можно из трубы аттракционы диснеевские выдумывать. А твэлы где… будут покупать? В Америке? Так это всё равно, что на «Жигули» поставить колесо с трактора», — пишет Михаил Ш.

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«Россия за утилизацию берет деньги, теперь будем экономить, а то, что людям и земле будет кирдык, то фиг с ним, всё равно у нас и так много биолабораторий и всяких отходов!!!» — с сарказмом отреагировал Александр Т.

«Если кто ждал знака, что пора валить из страны, это был он», — иронизирует Fulf Di.

«Если эти деньги пойдут на инвестиции, а не в карманы, то это правильное решение», —считает Roman.

«Так РФ — страна-«агрессор»? А газ и бензин тоже уже у РФ покупать не будете? Тогда на чём будут ездить ваши танки и машины с солдатами?» — поинтересовался Роман Н.

«В этом всём у них есть смысл. В Россию возили только свои отходы, а в Чернобыль повезут со всей Европы и США. Про страну и людей здесь давно никто не думает. Заработают деньжат и свалят, если успеют», — отметил Виктор К.

«Ядерные отходы могут стать топливом для будущих электростанций!!! Ученые в России уже работают над этим», — добавил Виктор Д.

«Главное, что Украина больше не будет зависеть от страны-«агрессора» в вопросах атомной безопасности. А топливо для АЭС они где закупают?» — поинтересовался один из читателей.

Антон Денисов Отбор урановых таблеток, изготовленных из порошка диоксида урана. Новосибирск. Россия

«Раньше увозили отходы, и они перерабатывались. Насколько я знаю, Россия — единственная страна, которая обогащает отработку и снова пускает в ход. А теперь мы тупо будем хранить радиоактивные [отходы] на своей территории…» — пишет Engineer124.

«А сколько отходов ввозится на хранение в нашу страну от братьев из Европейского союза, почему об этом все молчат?» — спросил «Иваныч».

»Только вот Россия перерабатывает его, а Украина будет уничтожать им свою землю. Ничего в этом хорошего нет», — написала Анечка K.

«Украина больше не будет зависеть от страны-«агрессора» и… здравого смысла», — подытожил Pol.

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