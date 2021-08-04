4 августа 2021 | Время чтения 2 мин

В сети оценили заявление бывшего депутаты Рады Надежды Савченко о том, что если бы у Украины было ядерно оружие, это бы прибавило стабильности миру.

Мирослава Романенко, , 19:24 — REGNUM Если бы у Украины было ядерное оружие, это бы прибавило миру стабильности. Об этом заявила бывший депутат Рады Надежда Савченко в эфире телеканала «Наш».

Александр Горбаруков © ИА REGNUM

»Я не согласна с тем, что чем меньше стран будет иметь ядерное оружие, тем более мир будет спокойнее и стабильнее… Ни одна страна такая серьезная, как Англия, США, ядерное оружие не отдали. И они создают ядерный противовес России… Если бы у нас было это [ядерное] оружие, это, наоборот, прибавило бы стабильности этому миру», — сказала она.

Заявление политика обсудили на YouTube-канале «Наш». Многие отметили, что у такой страны, как Украина, не должно быть ядерного оружия.

«Чтобы иметь атомное оружие, нужно быть полностью независимым. А Украина полностью зависима. Так что это пустой разговор», — написал Сергей Т.

Надежда Савченко ВАДИМ ЧУПРИНА

«У Украины никогда не было ядерного оружия! Оно было у СССР, и ядерный чемоданчик был в Москве!» — пишет Edward T.

«Ядерная дубина в руках непредсказуемой обезьяны (Украины) добавила бы в мире стабильности? Надя, ты или шутишь (не очень удачно), или бредишь…» — отреагировал Дмитрий Х.

«То это ядерное оружие было бы уже у ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)», — добавил Антон Г., вероятно, имея в виду то, что Украина распродала оружие, которое досталось ей от СССР.

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«Чтобы иметь ядерное оружие, голову на плечах с разумом иметь необходимо!» — отреагировала Alina K.

«Какое оружие безумцам?..» — задался вопросом Антон И.

«Ядерное оружие — это дорогое удовольствие. Денежки нужны, а у вас нет денег даже на ремонт и обслуживание своих АЭС. Или вы думаете, что кто-то будет вам давать деньги на содержание и обслуживание вашего ядерного оружия?» — задал вопрос Сергей Р.

Хмельницкая АЭС Валерий1970

«Вы для начала АЭС восстановите. Твелы сами делайте, а то закрываете АЭС, оправдываясь, что так хотите, убогие», — написал Villi.

«Будь у вас ядерное оружие, в первую очередь, вас бы разоружили. Такая ненадежная и недоговороспособная страна с ядерным оружием не устраивала бы никого и, в первую очередь, США. А что, дали бы так же печенек и подняли майдан против ядерного оружия, и сдали бы вы его как миленькие, как свой суверенитет сдали США», — подытожил один из комментирующих.

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