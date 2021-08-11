В западноукраинском городе Ивано-Франковске изменят фасад здания отеля «Бандерштадт» (бывший отель «Прикарпатье», построенный в 1960 году), используя краску красного и чёрного цветов (цвета знамени ОУН-УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ)), а также изобразив в белом цвете стилизованную молнию из символики дивизии СС «Галичина» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил мэр города Руслан Марцинкив, опубликовав фото проекта реконструкции фасада.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Приветствие

«Дизайнерскую задумку» оценили на странице мэра Ивано-Франковска в комментариях к размещенной им записи, а также на канале издания Klymenko Time в видеохостинге YouTube. Многие в комментариях к посту мэра западноукраинского города раскритиковали проект реконструкции гостиницы. Иных не удивило то, что в Ивано-Франковске фасад гостиницы реконструируют в неонацистском стиле.

«Фасад ужасный, не делайте такое, пожалуйста! Дайте даже студентам-дизайнерам проект, они вам бесплатно сделают в 10 000 раз лучше! Проведите среди них конкурс! Это просто что-то несколько жутковатое, здесь селиться не хочется, а простите, разве последний приют перед самоубийством, Боже упаси!» — написала Mariia N.

«Нет, ну это просто надо иметь скворца (мозги. — О. П.) в голове, чтоб такое придумать для отеля… Зачем там… эсэсовская… [ерунда]? Вы специально так делаете?.. То с факелами ходят, то теперь нацистская символика возле аэропорта, так, чтобы только прилетел в Франик (Ивано-Франковск. — О .П.) и сразу понял, куда попал? Опомнитесь уже…» — призвал Иван Богданович Л.

«Ту кривую эсочку не стоит рисовать. Разве если хотите попасть в новый инфоскандал. Будет сильный движ, а потом придется объяснять, что сходство всем только кажется, и в конце концов зарисовать (за деньги налогоплательщиков). И я не верю, что этого никто из «проектировщиков» не понимает», — добавил Николай Л.

«Руны на фасадах христианского города?» — спросил Сергей Б.

Фото со страницы мэра города Ивано-Франковска Руслана Марцинкив facebook.comruslan.martsinkiv Проект отеля

«Разве руны языческие, которые использовались нацистами…, будет уместно использовать на фасаде гостиницы возле нашего международного аэропорта?!» — поинтересовался Volodymyr S.

«Если вы действительно видите этот отель в таком дизайне, да еще и с руной, то мне за вас стыдно… А чего не две руны?» — поинтересовался Vladyslav K.

«Видимо, у дизайнеров затяжная депрессия. Мне напоминает какой-то склеп», — отреагировала Элина Б.

«Хотите, чтобы нас окончательно боялись евреи и афроамериканцы? Считаю, нужно переименовать отель и дизайн сделать сдержаннее…» — пишет Sergey P.

«Страшно смотреть на этот отель, не то чтобы там жить. Какой неуч это придумал?» — поинтересовалась Оксана Ш.

«Вы там головой бахнулись в край? А где «1488», по краям?» — отреагировала Viktoriia I.

«А газовые камеры для посетителей поставили?» — спросил Bobby Dixon.

«Это всё нам снится, на Украине фашизма «нет». Чуть ли не каждый день всё новые и новые росписи, это уже стало у них нормой. Зато нам рассказывают, что этого нет в цеЕвропе (от лозунга, который часто звучал на Майдане в 2014 году «Украины — це (это) Европа». — О. П.)», — написала Marga4 Margarita.

(сс) Ivan Bandura Флаги на Майдане

«Для дикого села это норма», — отметил Константин С.

«Так скоро и ВСУ переименуют в вермахт», — добавил «Сан Саныч».

«Чему удивляться? Если вы смотрите на шествие «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), еслина государственном уровне хоронят с батальона СС «Галичина» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Вы что, проснулись? Во Львове памятник Бандере стоит? Вот скоро туда к нему вместо церкви все ходить будете!» — отреагировал Сергей К.

«Отделять надо было три области, которые провонялись коричневым цветом (вероятно, речь о Львовской, Тернопольской и Ивано-Франковской областях Украины. — О. П.)», — подытожил Валерий М.

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