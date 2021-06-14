Киев, 14 июня 2021, 10:07 — REGNUM В Киеве прошла церемония прощания с Орестом Васкулом — председателем Киевского краевого братства «ветеранов» ОУН-УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и членом дивизии СС «Галичина» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом сообщило информационное агентство «Укринформ».
В церемонии приняли участие представители министерства обороны Украины, в частности почётный караул Отдельного президентского полка имени Богдана Хмельницкого.
Депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский отметил, что к президенту страны Владимиру Зеленскому скоро можно будет обращаться не иначе как «фюрер».
Как сообщил депутат Верховной рады от фракции «Слуга народа» Максим Бужанский, после церемонии прощания в Михайловском соборе Киева, члены президентского полка продолжили оказывать почести умершему эсэсовцу ещё и на кладбище.
Напомним, ранее президент России Владимир Путин прокомментировал украинский закон о «коренных народах», сравнив его положения с теорией и практикой нацистской Германии.
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