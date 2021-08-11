Причина нежелания членства Украины в Евросоюзе и НАТО со стороны Франции и Германии кроется в боязни украинской военной мощи, считает украинский политолог Вадим Карасев, о чём он заявил в эфире украинского телевидения.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Потери

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Заявление Вадима Карасева обсудили на YouTube-канале Klymenko Time. Мнение украинского эксперта вызвало оживленное комментирование, многие сочли его абсурдным.

«Да ЕС и НАТО не хочет пускать в свои структуры уже мощи когда-то серьезного государства!» — написал Игорь В.

«Ну да, Россия тоже семь лет на войну не приходит, жутко боится. Только резиновый флот увидишь, сразу в штаны навалишь. А ведь ещё космические войска есть», — иронизирует Наталья А.

«Вот так вот, рассказывали-рассказывали про потужную (мощную — О. П.) армию, пока в НАТО не поверили. А как поверили, ужаснулись и не пускают. Так, глядишь, теперь придётся РФ в НАТО принять, чтобы Украину сдерживать», — с сарказмом добавил Dmitry Green.

«Давно так не смеялась, особенно умиляют воспоминания о котлах», — пишет Елена Х.

«Да, я думала, что уже ничем не удивят. Но нет, не перевелись ещё сказочники», — отреагировала Лиля К.

«Это вы у шахтеров Донбасса спросите, какая мощь украинской армии», — смеется Kent 345.

Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

«Тю, да нас и в Евросоюз не берут только потому, что мы немцев и французов экономически угнетаем», — с сарказмом отметил читатель под псевдонимом Pasadena.

«Похоже, украинские инструкторы сегодня обучают бойцов НАТО», — иронизирует 01eg Moxow.

«Складывается впечатление, что на Украине все стали курить каннабис», — написала Нина Николаевна Е.

«Украину разделить хотят между членами НАТО, поэтому и не берут», — написал Леонид А.

«Только один вопрос, а что тогда самая-самая [мощная Украина] просит оружие у той же Германии? И рада любому списанному катеру? Или ее не берут, что она самая-самая сильная по воровству и НАТО боится, что и их разворуют», — не без иронии отметил Andrei M.

«Если нас не берут, так как мы для них очень сильные и есть опасения агрессии России, то, может, нам лучше объединиться с самой Россией? Опыт есть. На своего Россия нападать не будет, газ подешевеет (не нужны будут посредники, — соска «Нафтогаз»)? Как следствие упадут цены в магазинах, проезд на всех видах транспорта, коммунальные тарифы?» — написал Николай М.

«После конфликта с нормальной армией через сколько дней шумеры (украинцы — О. П.) сдадутся? Если с Россией, даю 2 дня. Если с НАТО, то сразу», — пишет Oleg С.

«Да 300 процентов, что боятся Украину и её армию. Я помню по своей службе еще в СССР. Как ни каптерщик, то украинец, в крайнем случае — хлеборез. За полгода… [разворуют] всё то, что НАТО собирало десятилетиями», — добавил Сергей П.

Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

«Тогда зачем вступать в ЕС и НАТО и отдавать им суверенитет, если Украина достаточно мощна, чтобы себя защитить?» — поинтересовался Fireball1234567890.

«Эту армию бояться незачем. Надо будет, ее купят и используют как надо. Без членства в ЕС, НАТО. Кстати, купят незадорого», — отметила Надежда А.

«А ещё он забыл добавить, что ЕС пугает мощная, передовая украинская авиационная, электронная и автомобильная промышленность. Боятся конкуренции, гады…» — пишет MrLandle.

«Да… ВСУ за 8 лет накопили опыт по стрельбе из снайперского оружия по старикам и детям. Большой опыт…» — пишет Татьяна Р.

«Ну тогда сразу всё встало по местам. Конечно же, боятся такого количества ржавой и старой техники, они всем НАТО обанкротятся ремонтировать. Думаю, что стоит еще немного подождать, и тогда уже НАТО войдет в Украину!» — смеется Рамзан А.

«Они боятся хранить оружие на украинских складах, а если серьёзно, то они и так чувствуют себя здесь вольготно. НАТО доступно и украинское небо, и море, и суша. Зачем ещё брать на себя какие-то обязательства и конфликтовать с РФ?» — не понимает Сергей М.

«Какой мощи? Набрали в армию наркоманов, алкоголиков, больных на всю голову… Всей Украиной не могут одолеть маленькие республики, да, это мощь…» — отреагировала Miroslava S.

«Слушайте, вы это серьёзно? А где и кто нашел эту мощь Украины? И в чём она выражается??? Насмешили, ну и придумали!.. Это ж надо такое придумать!!! В Папуасии больше мощи!!! Это новая речёвка в стране? Новая сказка?» — спросила Lada S.

U.S. Army Europe Images ВСУ

«На Украине какое-то удивительно дурацкое представление о месте Украины в мире и вообще о ситуации на Украине. Вы почему-то не понимаете, что в мире вы никто и звать вас никак. Уж простите за прямоту. У Анголы больше авторитета, чем у Украины. Ангола имеет нефть и кучу ценных ресурсов, растущую экономику, растущее население и т.д. Что такое Украина? Это даже описать невозможно. Место в экономике во второй сотне, государственный бюджет состоит из долгов и выплат по долгам… Какая армия? Никакой армии в современном понимании на Украине вообще нет. Современная армия — это самолеты, ракеты, лазеры, радары, подводные лодки, средства ПРО и ПВО, средства РЭБ и т.д. У вас в окопах сидят какие-то алкаши с советскими пушками, и вы называете это армией. Ну вы себе представляете, что с такой армией произойдет в современной войне? Вот, например, начнут утюжить фронт бомбардировщики, ударные вертолеты, системы залпового огня, огнеметы, ракеты полетят по складам и пунктам управления, вы из советских калашей, что ли, будете отстреливаться? Там полчаса работы для российской армии. И ничего не останется, ни одной пушки, ни одного обдолбанного воина света. НАТО, блин, боится мощи вашей армии… Из чего состоит ваша армия? Из толпы укурков? Что еще есть? Даже соляра… и та из России», — подытожил Иван И.

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