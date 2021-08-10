Киев, , 08:38 — REGNUM Причиной нежелания членства Украины в Евросоюзе и НАТО со стороны Франции и Германии является боязнь украинской военной мощи, считает украинский политолог Вадим Карасев.

НАТО и Украина Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По его словам, ни Германия, ни Франция не готовы признать Украину частью Североатлантического альянса, поскольку подобное действие несёт в себе угрозу потенциального доминирования Восточной Европы над Западной.

«Это меняет все балансы, это не в интересах Германии, Франции, других западноевропейских стран», — сказал он в эфире телеканала «Украина 24».

Он также добавил, что Украина является большой территорией с большим населением и «располагает большой военной мощью — и это немцев и французов настораживает».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак заявил, что Украина вряд ли сможет вступить в состав Евросоюза и Североатлантического альянса в обозримом будущем.

По его словам, вступление в те или иные союзы — это «исключительное суверенное право Украины, независимо от того, выгодно это или невыгодно России».

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