«До чего технологии дошли!» — на Украине парашютисты станцуют в небе гопак
В рамках торжеств по случаю 30-летия независимости Украины парашютисты станцуют в небе гопак, что будет впервые в истории страны. Об этом сообщает «Укринформ». «Небесный танец» состоится в рамках проекта «Украинский гопак — на земле и в небе», который реализуется при поддержке Украинского культурного фонда. В выступлении примут участие 150 человек из разных уголков Украины.
Новость обсудили читатели телеграм-каналов «Бородатая Бабушка», «Первый независимый», «Леся из СТРАНЫ», а также телеграм-канала главного редактора одесского издания «Таймер», публициста Юрия Ткачева. Новость вызвала широкое обсуждение. Люди выражали сожаление в связи с подобными «достижениями» страны, попутно критикуя данную затею.
«В клятом СССР к годовщине запускали ракеты и заводы, а теперь танцуют гопак. Как хорошо, что мы декоммунизировались», — с сарказмом написал Serpens.
«Это наш потужний (мощный. — М. Р.) ответ москальским всяким Су-57», — пишет Дмитрий Н.
«XXI век… до чего же технологии дошли?..» — отреагировал Vlad.
«Они б ещё на ходу борщ с салом кушали», — добавила Елена Л.
«Шуты у власти! Такого дебилизма мир не видел. Браво! Среди стран наша занимает первое место по идиотизму! Палата номер 6 отдыхает!!!» — пишет Olga Y.
«Кто у них там такой креативщик?..» — смеется Marina.
«Можно умереть со стыда за опозоренную страну», — добавил Andrew R.
«Бред какой. Лучше б еле выживающим пенсионерам помогли. Дебилы», — отреагировала Эмилия.
«Как же стыдно за государство, да и за страну в целом. Иной раз после таких новостей хочется спрятать паспорт и никому не говорить, что я украинец», — отреагировал Sleepy Bear.
«Такой маразм просто не может быть правдой… Что с людьми случилось?» — недоумевает АброХамсон.
«Сельские развлечения — летающие вареники и вышиванка-скакунья. Всё для рагульской душонки и хуторского ума, дёшево и патриотично, бессмысленно и гидно (достойно. — М. Р.). Плохо не то, что они это делают, плохо, что есть ещё те, для кого это делается. Этногенез лимитрофов он такой, узкопрофильным специалистам института психиатрии только и понятный», — написал Oleg.
«Хоть бы заводик какой построили, а не это», — смеется Vovan.
«Какая страна, такие и достижения», — пишет Вячеслав.
«Они понимают, что это позор?» — спросил SUNchaster.
«Нам подменили понятия и ценности. Вместо счастливой достойной жизни нам дали кучку воров при власти, извращённую идеологию, немного неприкасаемых гопников и гопака на парашюте. Короче, расходимся, нас… [обманули]», — отреагировал один из читателей.
«На граблях надо бы. Без этого тема будет не раскрыта», — подытожила Анжелика И.
Читайте также: Сеть: «У нас не Британия!» — британского посла ошеломила прямота украинцев