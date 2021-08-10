В рамках торжеств по случаю 30-летия независимости Украины парашютисты станцуют в небе гопак, что будет впервые в истории страны. Об этом сообщает «Укринформ». «Небесный танец» состоится в рамках проекта «Украинский гопак — на земле и в небе», который реализуется при поддержке Украинского культурного фонда. В выступлении примут участие 150 человек из разных уголков Украины.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Гопак

Новость обсудили читатели телеграм-каналов «Бородатая Бабушка», «Первый независимый», «Леся из СТРАНЫ», а также телеграм-канала главного редактора одесского издания «Таймер», публициста Юрия Ткачева. Новость вызвала широкое обсуждение. Люди выражали сожаление в связи с подобными «достижениями» страны, попутно критикуя данную затею.

«В клятом СССР к годовщине запускали ракеты и заводы, а теперь танцуют гопак. Как хорошо, что мы декоммунизировались», — с сарказмом написал Serpens.

«Это наш потужний (мощный. — М. Р.) ответ москальским всяким Су-57», — пишет Дмитрий Н.

«XXI век… до чего же технологии дошли?..» — отреагировал Vlad.

«Они б ещё на ходу борщ с салом кушали», — добавила Елена Л.

«Шуты у власти! Такого дебилизма мир не видел. Браво! Среди стран наша занимает первое место по идиотизму! Палата номер 6 отдыхает!!!» — пишет Olga Y.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Проблема

«Кто у них там такой креативщик?..» — смеется Marina.

«Можно умереть со стыда за опозоренную страну», — добавил Andrew R.

«Бред какой. Лучше б еле выживающим пенсионерам помогли. Дебилы», — отреагировала Эмилия.

«Как же стыдно за государство, да и за страну в целом. Иной раз после таких новостей хочется спрятать паспорт и никому не говорить, что я украинец», — отреагировал Sleepy Bear.

«Такой маразм просто не может быть правдой… Что с людьми случилось?» — недоумевает АброХамсон.

«Сельские развлечения — летающие вареники и вышиванка-скакунья. Всё для рагульской душонки и хуторского ума, дёшево и патриотично, бессмысленно и гидно (достойно. — М. Р.). Плохо не то, что они это делают, плохо, что есть ещё те, для кого это делается. Этногенез лимитрофов он такой, узкопрофильным специалистам института психиатрии только и понятный», — написал Oleg.

«Хоть бы заводик какой построили, а не это», — смеется Vovan.

«Какая страна, такие и достижения», — пишет Вячеслав.

«Они понимают, что это позор?» — спросил SUNchaster.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Слом

«Нам подменили понятия и ценности. Вместо счастливой достойной жизни нам дали кучку воров при власти, извращённую идеологию, немного неприкасаемых гопников и гопака на парашюте. Короче, расходимся, нас… [обманули]», — отреагировал один из читателей.

«На граблях надо бы. Без этого тема будет не раскрыта», — подытожила Анжелика И.

Читайте также: Сеть: «У нас не Британия!» — британского посла ошеломила прямота украинцев