9 августа 2021 | Время чтения 3 мин

В украинских социальных сетях обсудили заявление посла Великобритании Мелинды Симмонс о том, что жители Украины «очень прямые» люди, что «иногда ошеломляет».

Мирослава Романенко, , 20:00 — REGNUM Посол Великобритании Мелинда Симмонс заявила, что жители Украины «очень прямые» люди, что «иногда ошеломляет». В качестве подтверждения своих слов дипломат рассказала, как в украинском метро ее назвали «идиоткой». Своими рассуждениями Симмонс поделилась в интервью BBS News Украина, опубликованном 9 августа.

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«Еще одна… скорее, смешная черта, — украинцы могут быть очень прямыми, что иногда ошеломляет… Когда я была в магазине или в метро и о чём-то спрашивала, но не могла понять ответ, пыталась объяснить, что не понимаю, — люди быстро теряли терпение. Один раз или даже дважды меня просто прямо назвали идиоткой и потом быстро исчезали. Я не знала, что делать, это так не по-британски… К тому же уже прошло достаточно времени с тех пор, как меня в последний раз называли идиоткой в метро. Это значит, что мой украинский (знание украинского языка — М. Р.) улучшается», — поделилась дипломат.

Второй стороной прямоты украинцев она назвала «теплоту» и «открытость».

Рассуждения дипломата оценили в социальной сети Facebook на странице канала «112 Украина». Многие отреагировавшие на инцидент с оскорблением посла отметили, что хамство есть везде, и за это стыдно. Иные усмотрели в заявлении посла повод для сарказма. Кто-то также подверг сомнению заявление о том, что британский дипломат ездила в метро и ходила по магазинам за покупками.

«А мне не верится, чтобы эта пани да по магазинам и метро! Это из раздела фантастики…» — отреагировала Валя Л.

Мелинда Симмонс Gov.uk

«Ну, а кто она и что тут забыла???» — спросила Ирина С.

«Какой умный и проницательный у нас народ. Сразу диагноз поставили», — с сарказмом добавила Мила Ф.

«Учитесь дипломатии!!! Посла кормящей страны обхамили и послали. Но туземцы вне критики, пока здесь она служит. Поэтому все свои настоящие впечатления расскажет только в мемуарах на пенсии! А пока терпимость, толерантность, профессионализм!» — пишет Галина П.

«Можно подумать, что дипломаты в метро ездят или в обычные магазины ходят», — отреагировала Валентина Г.

«Ну так Киев теперь наполнен элитой украинской нации», — с сарказмом написала Людмила Л.

«Вообще-то хамству нет оправдания!!!» — написала Юлия П.

«Какие прозорливые у нас некоторые люди!» — шутит Константин К.

«А то, что назвали идиоткой, поняла?» — поинтересовалась Елена Ф.

«Тю, а шо? Шо думаем, то и говорим. Мы свободные люди», — добавила Елена Щ.

«Это называется не «прямые люди», а невоспитанные и хамовитые…» — считает Ирина М.

«Это она из вежливости так назвала? На самом деле могут быть хамоватыми, это точно! В метро особенно. Там всё в спешке, секунды просчитаны. А на работе никто не будет по головке гладить, если опоздаешь. У нас не Великобритания, однако…» — написала Эля С.

Мелинда Симмонс и Владимир Зеленский President.gov.ua

«Это ещё не самое плохое слово, есть ещё и похуже…» — отметил Boris B.

«Обидно то, что у нас тоже есть хамы. Они есть в любой стране, и за это стыдно», — пишет Алла М.

«Ну поняла же, что назвали идиоткой. А хамла везде хватает», — отреагировала Надежда М.

«Украинцы — прямой народ. Как спросила, так и ответили», — считает Анатолий Р.

«Ну так если свысока на украинцев смотришь, то могут и послать», — написал Николай Б.

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