Бывший депутат Рады от партии «Свобода» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Ирина Фарион назвала бронзового призера Ярославу Магучих «биомусором». Об этом она заявила в эфире львовского телеканала NTA, комментируя совместное фото Ярославы Магучих с российской спортсменкой, олимпийской чемпионкой Марией Ласицкене.

Теодор Жерико. Сумасшедшая старуха. 1823

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По мнению бывшего депутата, совместным фото Ярославы Магучих с российской коллегой Марией Ласицкене на Олимпиаде в Токио украинская спортсменка «подтвердила тезис Путина об одном народе». Фарион предложила НОК Украины вернуть медаль, которую заслужила Магучих, назад.

«Спорт так же, как и религия, как любая другая сфера жизни, на самом деле, является категорией политической, и то, что сделала эта спортсменка… она на весь мир заявила, что мы один народ (с русскими — О.П.). Собственно, она подтвердила тезис Путина. Я бы вернула эту награду этого биологического мусора назад», — сказала Фарион.

Заявление Ирины Фарион оценили читатели телеграм-каналов «Первый независимый» и «Украина Сейчас». Многих возмутил тот факт, что Ирина Фарион позволила себе такое высказывание в адрес украинской спортсменки.

«Биомусор — это вся наша нынешняя и прошлая власть, которая поставила на колени нашу страну. С таким отношением к нашим спортсменам скоро все лучшие спортсмены уедут и поменяют гражданство. А эта тварь будет дальше грабить страну», — написал Dober.

«Фарион в главные тренеры футбольной сборной и председатели НОК Украины. Тетя, вперед! Покажи всем, как побеждать надо! Изыскивай внутренние резервы!» — отреагировал Виктор.

(сс) Pryshutova Viktoria Ирина Фарион

«Чем меньше журналисты и СМИ будут реагировать на маргиналов типа Фарион иНицой, тем быстрее о них все забудут. Зачем делать им бесплатный пиар? Они ведь только этого и добиваются своими провокационными заявлениями. А на самом деле они никто и звать их никак, и поддержки в обществе не имеют (за исключением мизерного количества таких же ущербных маргиналов). Так что на подобные «заявления» со стороны СМИ должен быть полный игнор и бойкот с одновременной (негласной) подачей соответствующего заявления в полицию (по статье УК за разжигание межнациональной розни) и иска в суд», — написала Мария П.

«Благодаря таким… В этом недогосударстве не будет толковых спортсменов, да и не только их», — пишет Андрей.

«Вот за этих людей я не люблю свою страну и что с ней сейчас происходит», — отметил Артем.

«Мусор у нас в Верховной раде!» — отреагировала Людмила Ш.

«Третьякова предлагала закон стерилизовать украинцев из бедных семей, это чмо лучших биомусором называет, отвратительны», — написал Алекс.

«Когда наши политики и большинство людей поймут, что спорт вне политики! Что спорт предназначается, чтоб люди дружили, а не враждовали! Если эта… начала углубляться в историю, то пусть почитает предназначение пяти олимпийских колец. А пока такое отношение будет к спортсменам, то результатов не будет очень долго, и спортсмены будут бежать, и принимать другие гражданства», — добавил Денчик К.

Цитата из видео Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих с российской спортсменкой Марией Ласицкене

«Она вообще понимает, о чём она говорит? Оскорбляет человека. Она медаль стране заработала, а её унижают», — отметила Наталия.

«Вопрос. А кто это? Что она себе позволяет?! Больная на всю голову! Спорт — это об уважении к сопернику, преодолении препятствий, стойкости духа и жажде к победе! Каким образом здесь политика?! Неадекватная баба… Что лично ты, вот что она сделала для нашей страны, чтобы высветлить её в хорошем свете? Вот что? Магучих — молодец… Гордиться нужно, а не топтать в грязь!» — отреагировал Ян.

«Тёте пора на пенсию. Что-то явно у нее едет не спеша», — отметил Ryadovoy.

«Я надеюсь, Ярослава понимает, что слушать таких неполноценных не стоит», — пишет Миссис Даутфайр.

«Жалко, что у нас за моральный ущерб плохая судебная практика! Но иск на пару миллионов за «биомусор» я бы подал!.. В олимпийской сборной не так много призеров, чтобы их «бестолку» оскорблять!» — отметил Адвокат А.

«Провоцирует специально. Вот из-за таких… и войне нет конца», — подытожила Makvala.

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