До начала учебного года остались считаные дни. Оживились родительские чаты. Активные тюменские матери школяров превращаются в вурдалаков, выпивающих деньги из родительских кошельков. Никто не спорит, что деньги на школьные нужды — это священно. Насколько разумны «хотелки» активисток из родительских комитетов, тюменцы живо обсуждают в социальных сетях.

Цитата из сериала «Наша Russia». Россия Сдаем денежки!

«Комитетчицы совсем сдурели. Мы ещё рюкзак не купили, а они уже — «дидинь» в «Вайбере» — денежку неси. Словно благословенный день уже завтра и деньги нужны были вчера», — пишут возмущённые тюменцы.

Местный портал 72.ru решил выяснить у земляков, на что требуют сдавать деньги активные родительницы. Самой экзотической строкой расходов стала оплата такси классному руководителю, которая живёт далеко от школы.

Разброс стоимости «школьного сбора» в Тюмени, который прямолинейно называют побором, — от 350 до 1500 рублей за первую четверть 2021 года. Традиционно собираются деньги на воду, одноразовые стаканчики, мыло, туалетную бумагу, антисептики, маски, цветы и подарки учителям.

«У нас собирают по 1000 каждые полгода. Я не против сдавать на нужные вещи, но деньги расходятся на всякую чушь: на отличительные значки, которые все теряют, галстуки-бабочки, которые никто не носит, подарки на день рождения, которые потом дома валяются, новогодние сладкие подарки, как лялькам в детсаду, вонючие химозные клеёнки к уроку технологии… Это помимо сборов на разные экскурсии… Честно — без всех этих бестолковых пустяков вполне можно обойтись. Думаю, просто дебильная традиция, народ уже не представляет, как жить без этих поборов», — считает одна из тюменок.

Деньги из кошелька

Родители признаются, что их раздражают «адские многочасовые обсуждения на тему: что купить».

«В реальности в родительский комитет выдвигаются самые наглые и безумные мамаши, которые круглые сутки сидят в чате и для самореализации выдвигают бредовые инициативы по сбору денег. Если кто не сдаст — это капут. Сразу начинается гнобление родителей, детей. Учитель разводит руками, но она не может пойти против родкома, ведь ей на каждый красный день в календаре сертификат тысяч на 10 так то в салон, то в магазин перепадает», — поясняет участник группы «72.ru — новости Тюмени» в социальной сети «ВКонтакте».

Также отмечается, что именно «примеры для подражания» — активистки — учат своих детей заискивать перед директорами школ, «подмазывать» учителей и искать расположения педагогов лизоблюдством.

«В детсадах то же самое: там на каждый праздник «взятия Бастилии» и воспитателю, и нянечке, и подменному воспитателю дарят подарки. Осточертело», — пишет мама дошколёнка.

«У нас в классе никто не заставляет сдавать. Просто за год раз семь в родительском чате мелькают фамилии тех, кто не сдал деньги, то есть детей своих не любит. Мне, к примеру, очень не нравится и это вымогательство», — сообщила участница группы.

В спор вступила учительница начальных классов, которая хотела бы заручиться финансовой поддержкой родителей не в получении подарков, а в развитии детей.

«Я — учитель. В этом году готовлюсь к первому классу. На приобретение пособий, игр, подарков детям и другое уже потрачено около 20 тысяч рублей. Так хочется, чтобы жизнь в классе была полноценной и интересной, чтобы процесс обучения был эффективным. А с родителей уже, и вправду, ничего не хочется собирать, всегда найдётся недовольный. Жаль. Это же всё для детей. Хорошо, что адекватных мам и пап гораздо больше», — высказалась преподаватель.

В хор возмущения внесла разнообразие и одна из представителей «активисток», «яжматерей» и «комитетчиц».

"Поймите наконец, уважаемые родители! Школа — нищая! Она не может сама себе заработать денег! Только и хватает на общий ремонт. А ведь вы хотите, чтобы у ваших деток были все условия! Согласна, что должен быть предел в сборах. И должна быть отчётность в конце года. Что касается зарплаты, так за ваших неуправляемых детей надо ещё и за вредность приплачивать! Вы сами пробовали с классом хоть день поработать? Попробуйте — и потом не будете говорить об учительской зарплате!» — пыталась пристыдить родителей сторонница «школьных сборов».

Школы, может быть, в Тюмени и нищие, чего не скажешь об их руководителях. Департамент образования и науки Тюменской области ежегодно публикует отчёт о среднемесячной оплате труда руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров подведомственных государственных учреждений.

Дарья Антонова ИА REGNUM Учитель и ученики

К примеру, директор физико-математической школы в среднем получала в 2020 году 250 902 рубля в месяц, её заместители — от 182 до 185 тыс. в месяц. На портале городского департамента образования также опубликованы декларации директоров тюменских школ за 2020 год: № 65 — 5,6 млн рублей, № 60 — 3,9 млн рублей, № 89 — 3,2 млн рублей и так далее.

Ежегодно региональный департамент образования и науки организует горячие линии, на которые родители могут позвонить и пожаловаться на школьные поборы. Выпускаются памятки с выдержками из письма Министерства образования и науки РФ от 9 сентября 2015 года «О недопущении незаконных сборов денежных средств».

«Установление каких-либо денежных взносов (сборов) и иных форм материальной помощи в процессе обучения в образовательном учреждении не допускается. При оказании родителями финансовой помощи внесение денежных средств должно производиться на расчетный счет образовательного учреждения», — сказано в министерском письме.

На туалетную бумагу и воду деньги сдавать не надо, твердят в ведомстве. Однако признают, что законодательному регулированию не подлежат денежные сборы на праздники и выпускные. При этом отмечается, что «школьные сборы» особо ретивым родительским комитетам в случае интереса прокуратуры выйдут боком, ибо придётся виновных искать среди них же самих — активных, беспокойных, ратующих за светлое будущее своих чад.